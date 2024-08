Messi eliminado y ‘El Piojo’ también

«Me chingué la rodilla» es una frase que usamos como excusa en México todos los que no llegamos a debutar en primera división. En esta columna semanal, titulada así, hablaré de la liga mexicana, lo más importante del futbol a nivel mundial y algunas curiosidades que nos regale el deporte más popular del planeta.

La primera vez que Messi me voló la cabeza fue con aquel gol frente al Getafe en el 2007, en el que emuló al de Maradona frente a Inglaterra en la Copa del Mundo en México 1986. Messi tenía 19 años y fue una de sus primeras jugadas que dio la vuelta al mundo.

Creo que Messi es el primer genio del siglo XXI. Es un futbolista rápido, creativo e inteligente, quien parado sobre un ladrillo, es capaz de quitarse a 100 soldados romanos y robarles sus armas. Pero como todos en nuestras labores, ha tenido días malos y esta semana, Messi y su equipo el Barcelona fueron eliminados sorpresivamente de la Champions League.

Ante la Roma, equipo que dentro del terreno de juego parecía un ejercito conformado por 100 soldados romanos, el argentino no logró arrebatarles sus armas y mucho menos derrotarlos. En cambio, los italianos lograron una gesta heroica y a quien se le haya ocurrido apostar en la remontada, seguro se hizo rico. Nadie pensó esto: ganarle al equipo en donde juega el mejor del mundo —y quizás de la historia— y de la forma en que tenían que hacerlo, anotar tres goles en el partido de vuelta. Ellos lo hicieron y le dijeron “adiós” a uno de los equipos favoritos para levantar “La Orejona” y nos privaron de la oportunidad de seguir viendo en la competencia de más alto nivel al futbolista más talentoso: Messi.

A 10 mil kilómetros de distancia, Miguel El Piojo Herrera fue dejado en el camino en semifinales de la Concachampions, nuestra Liga de Campeones región 4.

El primer recuerdo que tengo del Piojo fue en un juego de la Selección Nacional en el Estadio Azteca durante un partido contra Honduras. Por la banda derecha, El Piojo le pegó una patada a Dolmo Flores. Yo estaba del otro lado del estadio y recuerdo que me dolió como si me la hubiera propinado a mí. Ese patín le costó su participación en Estados Unidos 1994.

Esta semana, sus poderosas Águilas del América no le pudieron ganar en semifinales al Toronto FC. El Piojo declaró que la MLS no competía con la Liga MX y que el futbol en Estados Unidos estaba tratando de alcanzar al nuestro (México), muy al estilo del técnico mexicano, que si no pega con los pies lo hace con palabras. Lo más doloroso para la afición azulcrema es que verán la final por televisión, que estarán jugando las Chivas y que veo muy complicado que puedan lograr algo ante los canadienses que juegan en la liga de Estados Unidos. Quien gane estará en el mundial de clubes.



El Barcelona no perdió, perdió Messi. Todo fue por culpa del argentino que no ha ganado nada, perdió una final de Copa del Mundo, perdieron porque Lio no se quitó de encima en una jugada al Coliseo Romano, definió de vaselina y no pudo lograr el hat-trick número 45 de su carrera. Cosas que se escuchan y leen.



Por otro lado, el América no pudo ganarle en casa a un modesto equipo estadounidense. Escuché a algunas personas decir que Oribe ya no debería de ser el centro delantero titular y cada quien es libre de opinar lo que quiera, de eso se tratan las redes sociales, pero así son de absurdos los análisis de muchas personas que encuentras mientras navegas por internet. Leí un comentario que llamó mi atención y fue una respuesta a un tuit que publiqué: “MESSI NO EXISTE”, me escribieron, así en mayúsculas. ¿Cómo se atreven a decirle “fantasma” a un tipo que ha hecho en un deporte cosas que parecía que nadie podía volver a repetir? Después de un rato, pensé, claro que MESSI NO EXISTE, es evidente que no es de este planeta, no es real que alguien sea el mejor del mundo en un deporte tan complicado y practicado, ha sido el mejor durante más de 10 años, ha ganado todo, ha jugado partidos al más alto nivel y me pregunto: ¿Le exigimos a Messi más de lo que nos exigimos a nosotros mismos en las profesiones a las que nos dedicamos? ¿Somos unos “Messi” en nuestros trabajos?

Regresando de Marte a la Tierra, encontré personas en redes sociales que por la derrota del América pedían la cabeza del Piojo Herrera, ¿en qué momento olvidaron que este Sayayín les regaló uno de los campeonatos más épicos en la historia del futbol mexicano ante el Cruz Azul?

Los aficionados al futbol tenemos la memoria muy corta, pasamos de la felicidad a la decepción como si fuera tan sencillo, como darle un trago a un vaso de agua.

Vivimos en una época privilegiada en el deporte: tenemos la suerte de ver a Federer en tenis, a Lebron en basquetbol, a Mayweather en boxeo, Tom Brady en futbol americano y por supuesto a Lionel Messi en el deporte más hermoso del mundo.

Disfrutemos y aplaudamos sus hazañas, ya que cuando se retire lo vamos a llorar y extrañar.

Enorme Messi.

