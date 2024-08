Métricas Frías le responde a los haters en su nueva canción “GOTCHA”

El rap de la montaña no para. Nuestro personaje del día es Métricas Frías, una mitad de Doble Porción, y parte del combo rapero paisa MOEBIUZ. Ya lo habíamos pillado en producciones como Serenata sin Mariachis, en solitario, y Manzanas a la vuelta, acompañado de Mañas Ru-Fino, su parcero de toda la vida. Ambos trabajos llenos de boombap con jazz, melancolía, viajes astrales y letras reflexivas, que los esculpía como uno de los talentos emergentes del hip-hop nacional.

Para 2018 Doble Porción se reactivó con ‘Curt Kovein’, un tema con base de trap que les trajo fuertes críticas en las redes sociales, y ‘R.E.Z.A.’, una respuesta menos hi-hateada a los detractores que habían aparecido.

Hace un par de días Métricas publicó “GOTCHA” en YouTube, que curiosamente llevaba algunos meses en Spotify (desde julio) y no se había hecho alboroto. Con versos como balas que botan lineas como “ahora que hice cambios me muestran los colmillos” y “ahora dicen que soy fake, no entienden mi visión”, deja claro que seguirá haciendo lo que hace: música. Comentarios le llovieron de una vez en su canal de YouTube como “en lo personal Doble Porción la sacaba del estadio con su rap de la montaña, pero ojalá les vaya bien y se llenen de billete que es lo que quieren ” y “ni emociona que saquen material nuevo puro trap shit”, a lo cual en un post de Instagram respondió:

Métricas Frías en Instagram

Sobre una base medio espacial, cortesía de The Colombians y en un video entre lo retro, setentero y psicodélico, una mitad de la manzana podrida también deja en evidencia la influencia que ha tenido el trap en inglés en su proceso artístico reciente. De hecho, no se censura ni lo oculta nombrando en sus rimas a Kodak Black y a 6ix9nine, rapers que han cultivado el género en sus respectivos países. Es más, en la segunda parte de la canción dice “Me estoy cagando en la ley, ganarme más de un melón. Donar uno como Drake, yo también quiero mi avión”, quizá afirmando que no solo lo inspiran, sino que también quisiera tener dinero y fama cómo ellos. (Que de todas maneras ¿qué tiene eso de malo?)

Pero no todo es maleanteo y dinero, Métricas también sangra. Basta escucharlo decir en “GOTCHA” versos como “Fumo por ansiedad, jugando con la muerte/El odio está detrás, la misma mierda siempre” y “No hay mentiras, mi lamento les vendí y mi sufrimiento y mira/Ahora juran que soy de cemento, no hay lágrimas por el momento” refiriéndose a la mala cara que le puso la escena cuando comenzó a cambiar su base musical de boombap por trap.

