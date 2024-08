Mexicanos nos cuentan qué piensan de AMLO antes de su toma de posesión

Artículo publicado por VICE México.

Estamos a unas horas de que Andrés Manuel López Obrador se convierta en el próximo presidente de México y el país está en vilo por saber qué va a pasar una vez que asuma el poder. El tema marca tendencia en las redes sociales, ocupa espacios en los noticieros y está presente en escuelas, hospitales, centros de trabajo y comidas familiares.

Videos by VICE

No cabe duda, AMLO, es el fenómeno político más grande en los últimos años. Pero sus niveles de aprobación, que lo llevaron a ganar la presidencia por un amplio margen, han sido afectados en los últimas días. Parece que mucha gente que lo apoyó empieza a dudar sobre su capacidad para gobernar, otros se mantienen fieles a su causa y algunos simplemente conservan una postura en contra del tabasqueño.

Con todo esto, ¿qué piensan los mexicanos sobre su próximo presidente en la víspera del inicio de su mandato? Le preguntamos a varias personas de distintas edades, niveles socioeconómicos e ideologías políticas y esto fue lo que nos contaron.

Lizette Ramírez

30 años

Es una persona que tiene nula tolerancia a la autoridad y obviamente se refleja en su megalomanía. Además, genera problemas cuando las decisiones de la mayoría no le favorecen. Por ejemplo, en la toma de protesta del sexenio anterior se proclamó él mismo como presidente legítimo. En vez de un nuevo conteo de votos y buscar otras vías para mostrar su inconformidad, se colocó la bandera presidencial, por encima de lo que muchos habían decidido. Por eso, considero que es una persona que carece de estabilidad.

Said Altamirano

29 años

Yo voté por él y lo sigo apoyando. Ha sido criticado porque la gente que lo rodea pertenece a grupos políticos contrarios a su movimiento, pero creo que la única forma que tiene para no generar un caos político es el concilio. Es como cuando alguien nuevo llega a una empresa, el proceso onboarding tiene que ser paulatino, no puedes llegar a imponer de facto planes o estrategias porque provocan fricciones y roces en la operación, lo más sano es ir de a poco. En un principio me generó dudas sobre todo con temas en los que parecía echarse para atrás, como el de el nuevo aeropuerto, pero al final dichas propuestas han ido saliendo.

Alberto Miranda

53 años

No simpatizo mucho con el populismo, ni estoy de acuerdo con las consultas amañadas que ha realizado, mucho menos con su deseo de establecer un gobierno centralista y con la forma en que está destruyendo la confianza de los inversionistas. No es fácil predecir qué pasará, parece que hay dos tendencias: una moderada y otra radical, esperemos que la sensatez predomine. Habrá que ver qué hace en materia económica, donde el problema es el nerviosismo del mercado. Esperemos buenas noticias.

Martha Mejía

22 años

Es una persona que más o menos se preocupa por el pueblo. Está preparado para gobernar, pero también sobrepone intereses ciudadanos con base en sus ideas, eso puede a afectar en un futuro al país. Pero esperemos que eso no pase y todo vaya bien.

Daniel Méndez

31 años

Lo sigo desde hace 13 años, lo he visto radicalizarse y moderarse hasta un extremo conservador. Entiendo ese movimiento como parte de un asentamiento natural en el poder: ya no es el líder de una facción, sino un jefe de Estado. Aún lo apoyo porque creo que su programa de gobierno necesita del apoyo popular. Me desencantan sus consultas populares sin información sobre proyectos de infraestructura, su Guardia Nacional que profundiza la militarización y su perdón a corruptos. Pero me encanta su apertura a la legalización de las drogas, su discurso de paz, su despenalización del aborto, su proyecto económico, su gabinete plural y sus ansias de redistribuir la riqueza. Pero, por encima de todo, me gusta esto: el hombre no ha tomado posesión y ya sacudió el estatus quo.

Martha Gasca

68 años

Al principio todo mundo pensaba que López Obrador era la esperanza de México, incluida yo, pero ahora lo dudo; no por él, sino que las problemáticas del país son bastantes y muy complicadas que no sé si pueda solucionarlas. Para eso se necesita a alguien capaz de resolverlas, pero aunque el panorama se ve difícil, espero que Dios lo ayude para lograrlo.

Alan López

25 años

Es más de lo mismo. Nunca creí que hiciera cambios que le ayudaran al país y menos ahorita que ya se está echando para atrás en muchas cosas. Será igual que todos los presidentes y es algo muy triste porque se aprovechó de sus promesas de campaña y de la gente que le creyó para poder subir en las encuestas y ganar la elección.

Rosa Álvarez

21 años

No tengo expectativas de cambio. Voté por AMLO para no darle mi voto al PRI o al PAN. Pero creo que en la actualidad ningún partido puede cambiar al país para bien. Aunque no me arrepiento de haber votado por él, porque los otros partidos ya tienen un historial negro, ya sabemos lo que nos hubiese esperado con ellos. Con Andrés Manuel puede haber un beneficio para México pero será mínimo.

Arturo Jurado

18 años

Voté por él y no me arrepiento, pero pienso que ha tomado algunas malas decisiones como mantener al ejército en las calles o realizar consultas populares sobre temas prioritarios de infraestructura cuando ya han iniciado las obras. A pesar es eso, considero que hay que darle el beneficio de la duda en otros temas, sobre todo después de haber tenido gobiernos corruptos como el de Enrique Peña Nieto y asesinos como el de Felipe Calderón.

Sofía Garibay

44 años

Me parece una persona sumamente ignorante y bastante arrogante. No sabe nada de temas de importancia crucial para el crecimiento de México: medio ambiente, inversiones, innovación social o tecnología. Y es bastante peligroso que si no piensas como él, te sataniza o te veta. ¿Cómo me siento antes de la toma de posesión? Igual que cada sexenio, viviendo en un país en el que las personas no pueden confiar en sus gobernantes. Para mi, no habrá ningún cambio. Andrés Manuel es igual a cualquier político del pasado.

Jorge Alberto

23 años

No voté por él y aún no inicia su sexenio, así que no puedo calificar su trabajo. Pero lo que me llama mucho la atención es que antes de que inicie su mandato, las cosas en la economía mexicana parecen ir por un mal camino.

Gabriela Álvarez

37 años

Tiene mucho que demostrar como presidente y tiene muy poco tiempo para hacerlo. Aunque creo que ha cometido errores muy básicos con respecto al manejo de su imagen en los últimos meses y eso es algo que le ha afectado en su popularidad, porque pareciera que sigue en campaña y que ha olvidado que ya ganó las elecciones.