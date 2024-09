México difunde el vídeo de la fuga de El Chapo, pero, ¿se lo creerá la gente?

Según la versión oficial, el 19 de enero de 2001, Joaquín El Chapo Guzmán hizo su primer escape de una cárcel mexicana en un carrito de lavandería. Era un escape de caricatura para un capo de la droga considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo.

Sin embargo, lo que probablemente ocurrió, dicen expertos en el tema, es que el primer gran escape de Guzmán ocurriera por la puerta principal y vestido como policía. Se llevó a cabo con el completo apoyo de la cárcel, desde el director hasta los reclusos.

La noche del martes el gobierno mexicano reveló el video del momento en que El Chapo hizo su segundo increíble escape. En él se observa a un hombre con pants y sudadera caminando por su celda que después se pone los zapatos para luego agacharse bajo una pared de la regadera de su celda. El video marca las 20:52. Después de esa hora, el hombre no aparece de nuevo.

Aunque Guzmán y su cártel son conocidos por usar túneles entre México y Estados Unidos para traficar drogas, han surgido varias preguntas desde el momento en que se anunció su escape.

Algunas personas dicen no creer la historia oficial: que El Chapo tenía trabajadores que construyeron un túnel secreto a 10 metros de profundidad y que se fue en motocicleta por una pista de kilómetro y medio mientras iba rompiendo los focos a su paso para evitar que lo siguieran.

El túnel podría haber empezado su construcción desde el momento en el que el Chapo fue enviado al Altiplano, pero habría sido imposible no notar las casi 3.2 toneladas de tierra y roca que se sacaron para la obra, según ingenieros que hicieron los cálculos.

Además, la casa de escape se encuentra entre la cárcel del Altiplano y una base militar — ambas tienen una torre de vigilancia — y cerca de una academia de policías del Estado de México. En ese momento había un perímetro constante de policías federales y soldados que también habría visto a Guzmán fugarse.

Otros observaron que en la fotografía del Chapo sin fecha que sacó el gobierno, éste aparece con la cabeza rapada, mientras que el video de circuito cerrado lo muestra con bastante cabello.

A tres días del escape, las autoridades admitieron que el Chapo y sus aliados probablemente sobornaron a guardias y oficiales del Altiplano. Sin embargo, las teorías y rumores de los mexicanos en las redes sociales dicen que la corrupción enraizada en el vasto imperio de drogas e influencias de Guzmán seguramente llegó a los niveles más altos del gobierno.

En este sentido, El Chapo — a pesar de ser capturado de nuevo en febrero de 2014, esposado y puesto tras de las rejas — «nunca estuvo realmente en custodia», declaró el martes la reportera Anabel Hernández en Radio Fórmula.

La procuradora general de la república Arely Gómez, al centro, se agacha para examinar la abertura del túnel por donde escapó El Chapo Guzmán. (Cortesía vía AP)

Debido a cómo ocurrieron las cosas en 2001, argumentan otros, la versión del túnel bien podría ser una farsa.

Según el libro de Hernández Los señores del narco, el cuerpo de Guzmán dentro de un carrito de lavandería habría accionado sensores de calor en los puntos de revisión de la cárcel Puente Grande en Jalisco. Él escapó por las puertas vestido como policía, escribe tras haber reunido varios testimonios y tras haber revisado el archivo del caso Guzmán.

«La prisión tiene sensores, hasta en los carritos de lavandería tiene sensores», dijo Hernández en una entrevista a VICE en 2013.

‘Sería como demeritar su capacidad delincuencial y a él le gusta innovar’.

En esta ocasión, el público no debería descartar la posibilidad de que Guzmán escapara «por la puerta principal» y que «lo ayudaran una o más personas», dijo el periodista y autor Jesús Lemus a VICE News.

Lemus es un reportero que fue encarcelado en Puente Grande entre 2008 y 2011 bajo falsos cargos de asociación criminal, pero fue liberado cuando las autoridades se dieron cuenta de que tenían al sospechoso incorrecto. Durante su tiempo tras las rejas, Lemus entrevistó a los prisioneros y guardias sobre el primer escape del Chapo unos años atrás.

«Se fugó por la puerta principal; se fue uniformado de policía federal. Los reos que se quedaron lo identificaron por sus ojos, su estatura y porque había pagado favores a varios de ellos», dijo Lemus a VICE News.

«El Chapo es una persona que compraba lealtades y sabe hacer lealtades. Yo no me trago que se haya ido por un túnel, sería como demeritar su capacidad delincuencial y a él le gusta innovar», dijo el autor. «Yo he estado en esos penales y por seguridad tienen un refuerzo de concreto en el subsuelo de por lo menos dos metros de profundidad».

El martes las autoridades permitieron que fotógrafos de noticieros entraran a la casa donde terminaba el túnel y que filmaran justo encima de la apertura hacia un pasadizo profundo donde las autoridades dicen que Guzmán usó una motocicleta para atravesar el kilómetro y medio desde la prisión del Altiplano.

Las cámaras también filmaron dentro de la celda 20. Junto con el lanzamiento del video dentro de la celda de Guzmán, las autoridades mexicanas también están intentando silenciar cualquier nuevo escándalo sobre el escape de Guzmán.

El lunes en la noche el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong defendió la forma en que el gobierno está llevando el caso diciendo que los penales mexicanos tienen los mismos estándares de seguridad que los de Estados Unidos.

«El Centro Federal cuenta con bardas perimetrales, aduanas peatonales y vehiculares; torres de vigilancia internas y externas, además de 26 filtros entre puertas y controles desde el área de aduana hasta la de tratamientos especiales», dijo Osorio Chong. «En el exterior de este penal desde hace un año y medio existe un operativo de vigilancia adicional del Ejército Mexicano y de la Policía Federal».

Tres oficiales de la prisión, incluyendo al director, fueron despedidos. Al menos otros 53 han sido interrogados sobre su conexión con el escape del Chapo, incluyendo a empleados de la cárcel, prisioneros y dos abogados de Guzmán.

México recibió advertencias

Osorio Chong dijo que los empleados gubernamentales que ayudaron al escape del Chapo eran «desleales» y que cometieron «traición» en contra de las «fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas» el año pasado cuando capturaron a Guzmán en Mazatlán.

No obstante, México recibió advertencias. Los agentes antidrogas de Estados Unidos dijeron a oficiales mexicanos que habían recibido rumores de que el Chapo buscaba la forma de escapar del Altiplano desde tan sólo un mes tras su arresto. Los agentes de la DEA de Los Ángeles y Houston dijeron que probablemente había un plan de escape, según un reporte de AP. Osorio Chong negó que el gobierno mexicano tuviera dicha información.

«No cuento con el mes exacto en que mis colegas en la DEA recibieron un reporte donde se detallaban varios planes de fuga del Chapo, pero fue hace ya meses, y pensamos que se había hecho algo al respecto», dijo Gilberto González, un ex agente de la DEA a VICE News en una entrevista esta semana. «Pero ya vimos que no».

«Esto es muy decepcionante para mis colegas que participaron en la detención porque sienten que su arriesgaron sus vidas por nada», añadió González.

José Luis Montenegro, autor de un reciente libro sobre los hijos del Chapo llamado Narcojuniors señaló que los abogados del Chapo presentaron apelaciones para evitar cualquier extradición a Estados Unidos. Cuando aún estaba dentro de la cárcel, Guzmán y otros prisioneros se quejaron de las condiciones de la cárcel ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que dio pie una investigación que no reveló nada.

Todo esto podría haber sido una pantalla para ganar tiempo para la construcción del túnel, ya sea que se haya usado o no, dijo Montenegro a VICE News.

«Parece más una complicidad compartida que una omisión gubernamental», dijo. «Como ocurrió justo en el 2001, que es primero cooptar las autoridades, por medio de las propias amenazas; la otra es por medio de la gente del propio Chapo».

Montenegro monitorea redes sociales relacionadas con varios hijos del Chapo y asociados. Esas cuentas no están verificadas. Además se han mantenido en silencio desde el escape del Chapo.

El autor dijo que la localización geográfica y los enlaces entre las mismas cuentas le hacen confiar en que efectivamente fue Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los tres hijos del primer matrimonio del Chapo, quien tuiteó el 6 de julio: «Todo llega para quien sabe esperar«.

Cinco días después, su padre escapó de la cárcel.

Luis Chaparro contribuyó en este reportaje desde Ciudad Juárez.

