Clamor en México por tres estudiantes desaparecidos

El video es una bofetada de realidad. Diez estudiantes de la escuela de cine en la que estudiaban tres de sus compañeros, desaparecidos desde hace cinco días, hablan del dolor, del miedo y de la posibilidad de que eso le pase a cualquiera.

“Estamos abandonados, traicionados, no hay nadie que nos respalde, no hay nadie que nos cuide”, dice frente a la cámara un joven moreno, de cabello rizado y barba tupida que estudia en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara, Jalisco, una entidad al oeste de México.

“Siempre estaban muy unidos. A los ‘profes’ les simpatizaba el trío que formaban. / Es muy extraño que de repente no estén aquí. / Es horrible, uno no imagina que un día estás con una persona y al día siguiente simplemente desaparece, no es justo./ Es una sensación sofocante que desaparezcan de un momento para otro; a mí me duele llegar a mi salón de clases y aparentar que no está pasando nada cuando hay tres bancas vacías ahí”, dice un ultimo chaval mientras se enjuga las lágrimas. No aguanta más.

Salomón Aceves Gastélum, de 25 años, Daniel Díaz, de 20 años, y Marco Ávalos, también de 20, son sus compañeros secuestrados. El pasado 19 de marzo aprovecharon el puente para ir grabar un cortometraje a Tonalá, una localidad de la zona metropolitana de Guadalajara.

A su regreso, mientras transitaban por la carretera, se detuvieron a atender una falla mecánica y en ese momento fueron rodeados por dos coches de los que bajaron varios sujetos con armas largas, quienes les aseguraron que eran miembros de la Fiscalía, y se los llevaron.

Desde ese momento, nada se sabe de ellos, pero ni sus compañeros, ni los jóvenes de la ciudad están dispuestos permanecer callados.

“Compañeros levantemos la voz, no hay que quedarnos callados con cualquier injusticia que suceda en la calle. Si vemos que algo sucede tomen cartas en el asunto. / A las autoridades les pediría más honestidad, más transparencia y sobre todo más presencia”, dicen otros de sus compañeros del CAAV en el video que se ha compartido cientos de veces en redes sociales.

Desde hace días varias organizaciones estudiantiles de la Universidad de Guadalajara, UNIVA, ITESO y el propio CAAV, así como ONG’s dedicadas a la búsqueda de desaparecidos, han realizado distintas acciones y marchas de protesta, para solicitar a las autoridades estatales la inmediata solución del caso.

Si bien la reciente desaparición de los estudiantes de cine ha tenido una gran atención mediática —incluso el cineasta mexicano Guillermo del Toro ha exigido justicia a través de sus redes sociales—, Jalisco es un estado en el que las desapariciones no son cosa rara.

De acuerdo al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), en sólo 10 meses —de enero a octubre de 2017— se reportaron un total de 3.206 personas desaparecidas.

Ante esa situación, el pasado 21 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), emitió una recomendación en la que se reconoce que en 112 de los 125 municipios del estado existen casos de desaparición de personas, observando la mayor incidencia en nueve municipios del sur, así como en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Desaparecen tres jóvenes en Tonalá – Vía @muralcom https://t.co/RrdncUrJQ8 — Guillermo del Toro (@RealGDT) March 22, 2018

Orillado a actuar por la presión social, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, ofreció incluso una recompensa económica de un millón de pesos (54.000 dólares), garantizando el anonimato, a quien proporcione “datos veraces” que conduzcan a la localización de los desparecidos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), el día de ayer informó del aseguramiento de los dos vehículos en los que viajaban Salomón, Marco y Daniel en el momento de su desaparición. Los autos fueron localizados en el exterior de una finca ubicada en los alrededores del Fraccionamiento Colinas de Tonalá.

Para este sábado 24 de marzo a partir de las 4:30 pm está programada una nueva marcha para exigir la aparición con vida de los estudiantes de cine, en un país en el que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa —entre el 26 y 27 de septiembre de 2014— es ya una huella indeleble.

“Yo espero que vuelvan…, pero aunque vuelvan ya no van a ser los mismos” dice otra de sus compañeras a la cámara, y enseguida aparecen las fotografías de Daniel Díaz de amplísima sonrisa disfrutando de un día nevado; de Salomón Aceves, simpático y alegre de barba pelirroja; y de Marco Ávalos un chaval de mirada profunda enmarcada en unas cejas muy pobladas.

Para cerrar una frase #NoSomosTresSomosTodxs.

