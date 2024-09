Si tu ex te escribe por Navidad, ten cuidado

Como ocurre con la mayoría de historias de amor modernas, Anjali y Patrick se conocieron en Tinder. Llevaban saliendo cuatro meses cuando, de repente, Patrick la dejó en una parada de autobús. “Me dijo: ‘Debería empezar a sentir algo por ti, pero no lo siento’, y murmuró algo sobre remordimientos católicos antes de montarse en el autobús e irse a casa”, cuenta Anjali, de 32 años. Después de cuatro meses sin saber nada de él, recibió un mensaje de texto el 25 de diciembre: “Feliz navidad y esas cosas, Anjali. ¡Espero que tengas un buen día!”.

Y así es como a Anjali le hicieron un Marley, una moda terrible que consiste en recibir un mensaje de tu ex en épocas festivas como excusa para volver a hablar contigo. El nombre viene de Jacob Marley, uno de los fantasmas de la Navidad que visitan a Ebezener Scrooge en el cuento A Christmas Carol de Charles Dickens para atormentarlo. Según una investigación llevada a cabo en el sitio web de citas eHarmony, este año, uno de cada diez solteros recibirá un mensaje de su ex/rollo esperando poder tener un momento a lo Love Actually porque “la Navidad es la mejor época para tener pareja”.

¡Falso! La Navidad es un tiempo para emborracharse, ver dramas heteronormativos y discutir con tu familia sobre las últimas elecciones. Lo último que queremos en esta época tan emotiva es un mensaje de un ex diciendo algo tan sumamente neutral como: “Espero que estés bien”. No obstante, es algo que muchos vamos a experimentar.

En 2016, Isabel*, una diseñadora gráfica de 24 años, se encontró con un antiguo rollo en un bar en navidades. El sentimiento de calor y familiaridad que había en el ambiente favoreció el despertar de unas ganas ya dormidas. Tras un par de bebidas, volvieron a su rutina de siempre: pillarse la del quince mientras hablaban de temas superprofundos. Al día siguiente, se despertó con un mensaje de texto en el que “medio pedía perdón, medio metía fichas”. Sin saberlo, le acababan de hacer un Marley. Tras cinco años de momentos malos y oportunidades perdidas, encontrarse de casualidad con con él hizo que Isabel considerara empezar una relación.

“Verlo me trajo muchos recuerdos”, dice. “Nunca nos cerramos por completo y teníamos muchos temas por resolver”.

«Parecía un mensaje normal e inocente, pero empezamos a escribirnos y a quedar otra vez”

En una época del año en la que los principales canales de televisión muestran constantemente comedias románticas navideñas, no es de extrañar que a la gente le de por marcarse Marleys sin ton ni son. Además, la Navidad es una época muy emotiva repleta de romanticismo, afecto y cariño que puede hacernos creer que es el momento ideal para tomar decisiones terribles.

Holly, contable de 25 años, está de acuerdo en que el deseo de comodidad es un factor común en aquellos que deciden volver con su ex después de que les hagan un Marley. “Todo el mundo quiere recibir mimitos en navidades y es más fácil si es con alguien con quien ya lo has hecho antes”, dice.

Holly volvió a liarse con su ex, Jenny, después de verla por la calle de su pueblo, al que ambas habían vuelto por Navidad. Poco después, recibió un mensaje: “Eh, te acabo de ver. Espero que estés bien”.

“Parecía un mensaje normal e inocente, pero empezamos a escribirnos y a quedar otra vez”, explica. “Me sentía bien porque todo el mundo parecía tener a alguien o estaba feliz porque era Navidad”.

El ambiente festivo y alegre, el amor por todas partes y el sentimiento de soledad pueden hacer que cualquiera se olvide de las decepciones del pasado. Que le metiera fichas a tu mejor amiga o que te dejara tirado mientras esperabas en un restaurante se vuelve insignificante cuando te has tomado una botella de cava, ves a tus padres dándose el lote en público y te encuentras con una foto de tu ex en Instagram en la que sale con su sobrino vestido de pastorcito.

“Es como si las navidades le hubieran dado una razón para dejar de ser cabezona y escribirme”, dice Robert Gabriel, de 30 años, que recibió un mensaje de su ex, Natasha, el día de Navidad en el que decía: “Espero que te regalaran tu videojuego favorito”.

“No puedes guardarles rencor. El espíritu de la Navidad está en el aire y hace que la gente escriba a sus ex con cariño y deseándoles lo mejor»

Según Gabriel, el mensaje fue un alivio. Estaba “feliz” de que ella le hubiera escrito y le parecía que el mensaje mostraba que aún tenía sentimientos por él. “Creo que es inteligente aprovechar esta época del año”, dice. “No puedes guardarles rencor. El espíritu de la Navidad está en el aire y hace que la gente escriba a sus ex con cariño y deseándoles lo mejor. Si tienes una amistad o una relación que acabó mal en el pasado, es un buen momento para retomarlas. Nunca se sabe, puede que volváis a hablaros”.

Sin embargo, darse mimitos no soluciona nada. Esa emoción inicial cuando aparecen de nuevo en nuestras vidas puede desaparecer en cuanto te das cuenta de que lo dejasteis por una razón. Lo que al principio podía parecer nostálgico o familiar, pronto se convierte en un recordatorio real de por qué se acabó todo.

“Fue un proceso mental muy claro: Las Navidades son la época del año para estar con alguien a quien quieres, me pregunto qué estará haciendo esa persona con la que solía salir”, dice Anjali. Debido a la naturaleza de su ruptura, ella nunca se planteó volver con su ex. Después de dos meses, le respondió con un mensaje básico rollo “espero que te vaya bien”. “Luego él me dijo algo de Michael Bublé. ¿Qué respondes a eso? Fue muy raro, pero me alegró saber que por un momento se arrepintió de haberme dejado”.

Holly y su ex, que volvieron a intentarlo, se encontraron de nuevo con los mismos problemas. “Después de quedar un par de veces, comenzamos a discutir otra vez y recuerdo que pensé: “Es la única persona con la que discuto, ¿qué estoy haciendo? Y se acabó porque nos dimos cuenta de que eramos como desconocidas”.

Ahora, Holly está en una nueva relación y se plantea si el hecho de volver con tu ex después de que te haga un Marley tiene que ver con la autoestima y tu situación personal en ese momento. “Si eres capaz de aceptar que puedes ser feliz sin nadie más, no tendrás ganas de responder. Pero ambas estábamos solas y era Navidad”.

“Sabía que no era para mí, pero cuando lo vi me di cuenta de que todavía me gustaba mucho y estaba confusa”, dice Isabel. Como Holly, se arrepiente de dejarse llevar por el espíritu navideño y volver con su ex. Para Año Nuevo, ya lo habían vuelto a dejar y esta vez no acabaron bien. “Es una época muy intensa emocionalmente, pero el 6 de enero tienes que volver a la realidad”.

En esta época del año se ven muchos mensajes en las redes tipo “un perro es para toda la vida, no solo para navidades”. Lo mismo deberían decir sobre tu ex.

*Se han cambiado los nombres.

