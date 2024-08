M.I.A. renuncia a la música debido a la “censura” de la industria actual

Hace un par de meses, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a la rapera inglesa M.I.A. gracias al documental MATANGI / MAYA / MIA, dirigido por el cineasta y amigo personal de la artista, Steve Loveridge.

En el corto, la vida de M.I.A. se filtra a través de sus diferentes facetas, dejando ver su lado más humano y político, el mismo que denuncia las violaciones a mujeres cometidas por parte del ejército srilanqués o las diversas problemáticas que la industria musical no permite visualizar. Sobre este último tema, en una reciente entrevista concedida al programa canadiense The House of Strombo, M.I.A. dejó entrever su intención de renunciar a la música, en gran parte, por las extremas medidas de censura que se están tomando actualmente en la industria.

“Todos dicen “tienes una plataforma”, pero ¿qué quieren decir? Porque mis discos están enterrados debido a los problemas que he tenido con los sellos. A veces es solo porque soy una “extraña” que no encaja con la diversidad de América”, aseguró, lanzando de paso una pequeña pulla a su antiguo sello XL Recordings, donde afirma que “es triste ver que el sello que me dio tanta libertad creativa, ahora tiene que responder a iTunes y SoundCloud”.

Con respecto a su continuidad en la música, M.I.A. confesó que “no está motivada a publicar más música a través de este sistema”, concluyendo que “para lo mío, tengo que encontrar otro camino”.

Mira la entrevista en su totalidad a continuación:

