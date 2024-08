Michael Jackson tendrá su propio musical en Broadway

El musical como rocola ha sido uno de los formatos preferidos de Broadway durante muchos años (por ejemplo, hicieron Mamma Mia! con el repertorio de ABBA, We Rock Rock You para Queen y Rock of Ages como homenaje a los años 80). Ahora uno de los nombres más famosos de la música recibirá el mismo tratamiento escénico. Según informa Variety, los herederos de Michael Jackson aprobaron y anunciaron un espectáculo de Broadway para contar la vida del rey.

Los detalles todavía son escasos: el musical todavía no tiene nombre y su debut será en 2020. El libreto estará escrito por la única mujer que ha ganado el Pulitzer para drama dos veces, Lynn Nottage. El ballet inglés se encargará de la coreografía y, obviamente, la música será del catálogo de Jackson.

