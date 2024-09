Un portero de Tahití se mete el gol en propia más complicado y absurdo de la historia

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

¡Atención! Las imágenes que vas a ver a continuación son… indescriptibles. Antes de nada te voy a poner en situación: me propongo a enseñarte un partido entre el Nadi de Fiji y el AS Tefana de Tahití correspondiente a la Champions League de Oceanía.

Videos by VICE

El protagonista de la acción es Mickael Roche, portero del Tefana y de la selección nacional de Tahití. Lo que consiguió no fue heroico, pero sí inolvidable. Lo que vas a ver a continuación probablemente sea el gol en propia meta más estúpido —¡y difícil!— de la historia de los goles en propia meta.

Tefana’s Mickael Roche scores a horrendous OG during his teams 6-1 defeat of Nadi in the Oceanic Champions League.https://t.co/bXpUTeyDA4

— Soccer Manager (@SoccerManager) April 11, 2016

¿Qué intentaba hacer el bueno de Mickael? Quién sabe. Parece inexplicable, pero el resultado fue tan épico como devastador. Quiero romper una lanza a favor de Roche y decir que el disparo es extremadamente difícil: si llega a hacerlo en el área contraria y consigue marcar, todo el mundo diría que es un crack.

En Tahití —un país de 183.000 habitantes— ya están acostumbrados a este tipo de gestas; en la Copa Confederaciones de 2013 ya mostraron sus brillantes habilidades sobre el terreno de juego. Aprovecho la ocasión para recordar también esa curiosa actuación; maravilloso.