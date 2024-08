Microsoft anuncia el lanzamiento de ‘Age of Empires IV’

Parecía que la franquicia de Age of Empires había llegado a su fin cuando Microsoft cerró Age of Empires Online hace tres años, lo que pareció marcar el desenlace de la serie y de la idea de un juego mainstream de estrategia en tiempo real (RTS).

Así que fue una sorpresa que Microsoft anunciara recientemente Age of Empires IV, y una sorpresa aún mayor que su creación esté a cargo de Relic Entertainment, que suelen tener la exclusividad con Sega y son más conocidos por las series de Company of Heroes y Dawn of War.

El trailer no nos ofrece mucho, ya que en su mayoría sólo nos muestra las diferentes épocas y escenarios que Age of Empires ha cubierto a lo largo de los años. Si bien es probable que la «nueva era» que mencionan en el trailer sea algún otro período (¿La época victoriana hasta las Guerras Mundiales tal vez?), tengo la esperanza de que nos brinden algún tipo de viaje histórico como en Rise of Nations.

Va a ser interesante observar qué dirección le da Relic a Age of Empires IV. Cuando la serie estaba en su apogeo, era un bonito y tradicional RTS de construcción de bases del tipo que ya no se ve hoy en día. De alguna manera logró atraer mucha gente —como mi padre, por ejemplo— que encontraba el género demasiado acelerado y abrumador. Cuando Gas Powered Games intentó recapturar esa magia para Microsoft en un formato online gratuito, con gráficos adorables que copiaban la estética dominante de la mayoría de los juegos de celular contemporáneos, el experimento fracasó.

Si prefieres el aspecto tradicional, sin embargo, Relic es un estudio curioso para llevarlo a cabo. Desde Homeworld hasta Company of Heroes 2, Relic generalmente se ha mantenido alejado de los juegos tradicionales de construcción de bases. Dawn of War III fue un intento muy arriesgado de hacer un RTS que pudiera salir de su nicho de género por completo y capturar algunos de los aspectos que hacen tan populares a los MOBA. Si Microsoft hubiera anunciado un nuevo Age of Mithology entonces podría entender de dónde tomó su inspiración Relic, pero Age of Empires IV me ha dejado atónito.

No es el único anuncio sobre Age of Empires que hizo Microsoft. También lanzarán «Ediciones definitivas» de juegos anteriores, con gráficos 4K, campos de visión ampliados y un aumento en el límite de población. El primer juego está programado para el 19 de octubre.

Es extraño que Microsoft esté dedicando todos estos esfuerzos a una franquicia RTS en una época en que muchos desarrolladores parecen evitar el género por completo, pero tengo curiosidad de ver si pueden reavivar el amor de la gente por los dos primeros juegos de Age of Empires.