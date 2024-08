Microsoft revela que MS Paint no va a desaparecer

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard, nuestra plataforma dedicada al mundo de la ciencia y la tecnología.

Ayer, internet reaccionó con dolor por la muerte de MS Paint, el software de dibujo que ha sido incluido en todas las versiones de Windows desde 1985.

Videos by VICE

«Adiós», escribió The Washington Post. «Si muere, yo también me muero», escribió The Guardian. Y así continuaron los encabezados.

La noticia surgió después de que una publicación oficial de Microsoft detallara qué aplicaciones de Windows serán «Eliminadas» o «Descontinuadas» en la actualización de Windows 10 Fall Creators. «Eliminadas» significa que las aplicaciones se eliminarán del producto en la actualización (obvio), mientras que «Descontinuadas» significa que las aplicaciones ya no se encuentran en desarrollo activo.

Con toda razón, muchas personas interpretaron esta actualización como un mensaje de que Microsoft se está preparando para eliminar y acabar con MS Paint por completo. Si la empresa decidiera empezar a «anular» la aplicación, sería un primer paso razonable.

Sin embargo, el martes por la mañana, Microsoft me dijo en un correo electrónico que este no es el caso.

Relacionados: Dentro del turbio mundo de los revendedores de cuentas del PlayStation Network

«MS Paint no va a ningún lado», dijo un portavoz de Microsoft. «Además de las nuevas capacidades 3D, muchas de las características de MS Paint que las personas conocen y aman como la edición de fotos y la creación en 2D están en Paint 3D, la nueva app para la creatividad, disponible de forma gratuita con la actualización de Windows 10. En el futuro, también ofreceremos MS Paint en la tienda de Windows de forma gratuita y continuaremos proporcionando nuevas actualizaciones y experiencias a Paint 3D, para que la gente tenga las mejores herramientas creativas en un solo lugar».

Debes leer un poco entre líneas, pero lo que Microsoft está diciendo es lo que ya mencionó en el anuncio original: no seguirán actualizando MS Paint, pero los usuarios todavía podrán descargarlo y usarlo, al menos hasta nuevo aviso.

Tal vez sea sólo porque la compañía vio las reacciones emotivas por el software de creación de arte favorito de internet, pero como puedes ver en la imagen que está arriba, Microsoft dejó claro que le gusta MS Paint, al igual que el resto de nosotros. Sí, algún empleado de relaciones públicas dibujó eso.