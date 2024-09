Mido asegura que estuvo a punto de matar a Zlatan… con unas tijeras

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

El futbolista egipcio Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid, conocido como Mido, aseguró a los autores del documental Becoming Zlatan que estuvo a un paso de acabar con Zlatan Ibrahimović. Los hechos ocurrieron en 2003, cuando ambos jugaban en el Ajax de Ámsterdam, justo después de una derrota frente al rival histórico de los ajacied, el PSV Eindhoven.

Videos by VICE

Según las declaraciones de Mido, el egipcio estaba quitándose una venda del tobillo con unas tijeras cuando empezaron a discutir con el sueco. Tras el choque dialectal, Mido las habría lanzado en dirección a Zlatan: afortunadamente, falló.

En su autobiografía, Zlatan asegura que Mido «estaba siempre enfadado» porque pasaba muchos partidos en el banquillo. El sueco afirma que ese día el egipcio «entró en el vestuario insultando a sus compañeros», a lo cual él respondió devolviéndole los insultos. Mido, entonces, le lanzó las tijeras que tenía en la mano.

«Fue una locura», explica Ibrahimović. «Pude oír las tijeras volar por encima de mi cabeza y romperse contra la pared».

Zlatan explicando qué forma tenían las tijeras que Mido le tiró a la cabeza. Foto de Peter Powell, EPA

Mido es bastante más comedido en el relato: «Ese día estaba muy enfadado porque había empezado el partido en el banquillo. Cuando entré al campo íbamos perdiendo 2-0 y empecé a discutir con Zlatan sobre el césped. Al volver al vestuario me metí con todo el mundo y Zlatan se metió conmigo: yo tenía las tijeras en la mano porque me estaba quitando las vendas del tobillo».

«Diez minutos más tarde fui a la ducha y Zlatan estaba en el jacuzzi», prosigue Mido. «Nos miramos y nos reímos. Le dije a Zlatan: ‘¿Sabes que he estado a punto de matarte?’, y él me respondió ‘Sí, lo sé’».

El egipcio, pues, no termina de confirmar la historia de las tijeras… pero desde luego no la desmiente. No nos podemos imaginar qué habría pasado si Mido hubiese acertado: lo único seguro es que la historia del Universo nunca habría sido igual.