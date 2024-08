Forocoches tiene la respuesta a la muerte de Blesa

«¿Rafa, tienes el teléfono de mi mujer, por si tienes que llamarla?». Estas fueron las últimas palabras de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que murió ayer a los 69 años en la Finca «Puerto del Toro» de Villanueva del Rey (Córdoba).

La principal hipótesis de la Guardia Civil apunta a que, tras desayunar con Rafael Alcaide, ingeniero de la finca, Blesa fue hasta las cocheras de la hacienda, a la que había llegado la noche anterior, para cambiar el coche de sitio y ponerlo a la sombra. Una vez allí, sacó su escopeta de caza del maletero y, en el morro del vehículo, apoyó la culata en el suelo y se disparó en el pecho. Ni los agentes de la Guardia Civil ni los testigos dudan de que haya sido un suicidio pero Forocoches, ese ágora en código binario, tiene otras teorías.

Pocos minutos después de conocerse la noticia, los usuarios de la plataforma comenzaron a escrutarla y a elaborar hipótesis conspiranoicas como las que, muy probablemente, se discutieron en cada bar de cada lugar de España. De los entresijos de Forocoches surgieron médicos forenses, expertos en armas, doctores en periodismo de datos y psiquiatras especializados en conductas suicidas. Estas fueron algunas de sus grandes aportaciones al caso.

El forense

Lo más esclarecedor serán las lesiones perimortem en los brazos y muñecas por el retroceso del arma. Al tenerlos tan estirados es de cajón que el retroceso le habrá causado lesiones.Se dice que estaba dentro del coche, pero ¿en qué asiento? ¿Sentado mirando hacia el frente o hacia la puerta y con esta abierta, que sería lo más sensato? de ser así no es difícil que alguno le pegue un tiro a quemarropa tras obligarle a sentarse encañonándole y luego dejar el arma sobre él. Es sólo una hipótesis. — Arcade

El experto en armas

Una escopeta de caza tiene cañones que van de los 66 a los 76 centímetros aunque en caza menor los más comunes son los de 66. La distancia del gatillo a la boca del cañón está en torno a los 70 centímetros por lo que en un tipo alto como Blesa (+- 1.85) no es imposible pegarse un tiro en el pecho si coges el cañón con una mano y con la otra disparas.— ciclovir

El sociólogo especializado en mafia

Si se suicida de forma más «creíble» no sería un toque de atención para el resto de implicados en temas de corrupción. Quiero pensar que lo han hecho de esta forma para dejar claro que lo han matado. — Spucnik

El criminólogo

Tienes que estirar los brazos al máximo para llegar hasta el gatillo con la boca del cañón pegada en el esternón, lo que dificulta muchísimo estirar así los brazos…sobre todo teniendo en cuenta que este tipo tenía 70 años. La flexibilidad ya no es la misma. He mirado entre mis libracos de criminología y criminalística y he encontrado un falso suicidio de estas características. Y sucedió en España. Lo mataron la mujer y dos cómplices. — Arcade

El doctor en análisis de datos

El usuario Stark888 pregunta Escopeta de caza al pecho cuántos?? a lo que Aslandticos responde Pues bastantes, si la escopeta se sitúa en primer lugar como arma de fuego y el tóraz como segundo en región de impacto. Aquí sus tablas.

El psiquiatra con un máster en suicidas

Mira, sinceramente, ni a tí ni a mí ni a nadie de este foro se le ocurriría suicidarse de un tiro de escopeta en el pecho. Principalmente porque sufres como un condenado mientras mueres, porque no mueres instantáneamente y porque hay otros métodos más sencillos. A la gente que se le ocurre suicidarse suele seguir alguno de estos métodos: a) Tirarse desde un edificio alto, ya que así aseguran una muerte certera y sin dolor y no requiere nada más que dejarse caer. b)Está muy extendido ahorcarse, ya que es inevitable y fácil de llevar a cabo. c) Si se tiene un arma apuntando a la sien o al paladar, que son las únicas formas de morir sin dolor y sufrimiento. d)Envenenarse, ya sea con gas del coche o tóxicos varios (…) — nuzelar

El poeta

Se ha cansado de robar, y se ha robado hasta su vida. DEP — Oso.sanchez

El empirista

Yo lo he intentado con la mía y llego con las puntas de los dedos al gatillo. 1.75 mido yo. Sin embargo a la cabeza es muy cómodo. Edit: tal como lo hizo, es muy fácil que se desvíe en el momento del disparo, y a ver quien tiene cojones de agonizar así…— Xatin

El de la teoría del palo de selfie

Puede usar cualquier objeto alargado para presionar el gatillo con la mano, pisando un cordón que pase por encima del gatillo… será por maneras.-oOEDGYOo

Y el que avisa de lo que puede pasar

Cuidado con las valoraciones que escribís, que podéis ir a la cárcel.— kevlar