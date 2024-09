Un taxista en Gales tomó estas increíbles fotos de los pasajeros en el asiento trasero

(£7.62) «Creo que esta resume toda la serie de fotos en una», dice Mike. «Una representación de la realidad –de una comunidad– en Gales del Sur».

Te encuentras con todo tipo de gente cuando conduces un taxi. Es la naturaleza del trabajo. Si no conoces a un montón de personas es una señal clara de que estás haciendo algo mal y, probablemente, deberías reconsiderar la decisión que tomaste.

Mike Harvey es un hombre de Gales del Sur que empezó a manejar taxi para financiarse los viajes alrededor del mundo. Unos meses transporta un montón de gente de un lado a otro en Swansea, Gales, y luego pasa un par de meses en Brasil. La mitad del año conociendo muchas personas en turnos nocturnos, tres meses de turista en Egipto, Nepal o Katmandú.

Videos by VICE

En 2010, Mike comenzó a documentar algunas de sus jornadas en el taxi, construyendo una buena relación con los pasajeros, haciéndoles fotos cuando llegaban a su destino y renunciando a la propina en agradecimiento. Dejó de conducir taxi hace un año o más, pero recopiló ​sus retratos favoritos –todos nombrados con el precio de la carrera. Puntos de vista únicos, íntimos dentro de la composición social de Gales del Sur– y los ha exhibido en el Monkey Cafe & Bar en Swansea.

Me encontré con Mike en estos días para charlar.

(£4.00)

VICE: Hola Mike. ¿Por qué empezaste a tomarle fotos a tus pasajeros?

Mike Harvey: Simplemente me pareció que el trabajo era tan fascinante. Nunca sabía quién iba a ser el siguiente en subirse a mi taxi, aprendí mucho de los pasajeros porque me vi envuelto en muchos apuros. Así que conseguí una cámara reflex y comencé hacer fotos. Quería que las fotos representaran el viaje que compartimos, porque al taxi se montaban muchas personas en ese tiempo.

¿La mayoría de las personas se sentía feliz de que las fotografiaras?

Bueno, documenté cerca de 130 viajes en total, y diría que solo nueve personas dijeron que no. Siempre lo hacía al final del viaje, porque en ese momento había construido una buena relación con ellas. Lo veo como una de las mejores experiencias educativas de mi vida, en serio, porque implicó cosas como darle una reanimación a alguien al lado de la carretera, o una mujer embarazada huyendo de mi taxi, sin pagar, descalza…

(£2.87) «Este tipo solía ser un cliente habitual, pero murió después de que tomé esta foto, así que me sobrecoge un poco».

¿Qué pasó ahí?

Estaba manejando en Swansea como a las 3 a.m., y esta chica que tenía un embarazo avanzado –ya sabes, a punto– estaba sentada al lado de la carretera, descalza, haciéndome señas. Entró… a veces es una especie de terapia cuando manejas un taxi. Le dije que quizá recibir golpes cuando estás embarazada no era una buena idea, pero, sabes, tuvimos una buena charla. Y luego, cuando la dejé salió corriendo. Usualmente persigo a las personas, pero ella estaba totalmente embarazada, ¿sabes? Ella fue la que escapó, pero la dejé ir.

La gente también me ofrecía drogas, ketaminas. Quiero decir, no uso drogas, pero ¿quién consume ketaminas cuando está manejando?

(£3.82) «Conozco a la mamá de estos chicos, y ella dijo que podía tomar esta foto porque estaba entusiasmado por representar cada parte de la comunidad: gente vieja, joven y todos los del medio».

¿Gente que quiere causar un accidente? ¿Era eso a cambio de dinero o solo por fiesta?

Solo algo casual. Sabes, «¿te importa si metemos cocaína acá atrás?» La gente proponía tríos, cuartetos… era una fuente constante de entretenimiento. También, debido a que algunas personas estaban ebrias, divulgaban gran parte de su vida, te contaban sobre las aventuras que estaban teniendo, los problemas de sus vidas, que consideraban suicidarse. Así que tienes que intentar darles el mejor tiempo de reflexión posible en el taxi, para que no tomen la peor decisión.

(£3.06)

¿Cómo te afectó? Me imagino que tienes alguna idea de en qué te estás metiendo cuando comienzas a manejar taxi, pero no de esa gente en el asiento trasero que te dice «quiero suicidarme».

No creo que supiera en lo que me metía, para ser sincero. Recuerdo mi primera jornada, estaba muy nervioso porque estaba muy preocupado por estrellarme y que los pasajeros salieran heridos. Siempre me sentí muy responsable y creo que la responsabilidad salía en situaciones en las que la gente comenzaba a divulgar ese tipo de cosas. No me preocupaba por eso, solo quería ayudar a la gente como fuera. Lo divertido es que a la mayoría de estas personas no las volví a ver, algunos a los que les hablé y esperé ayudar, no tengo idea de dónde están ahora.

(£5.72)

¿Hay algun viaje que destacas como particularmente significativo?

Hubo uno en que encontré a alguien que acababa de ser golpeado. Lo reanimé pero no funcionó. Fue una experiencia inusual, bastante angustiosa realmente. Por otro lado, la compañía para la que trabajaba solía tener un contrato con el burdel local, así que siempre era fascinante llevar a las chicas trabajadoras a sus casas. Conocí a algunas de ellas bastante bien, y ellas me decían como: «¿una noche muy ocupada, Mike?». Y nunca supe si podía devolverles la pregunta.

(£4.66) «Esta señora es familiar de mi madrastra. La quiero mucho. Es una de las pocas personas en el proyecto que en realidad conozco».

¿Aprendiste algo sobre el vecindario que no sabías antes?

Probablemente podría identificar cosas específicas si pensara en ello, pero creo, sobre todo, que me dio una apreciación más amplia de la manera en la que vive la gente, las cosas que piensan, sus intereses, sus preocupaciones. La conclusión a la que llegué es que todo el mundo es en esencia lo mismo, todos tienen sus preocupaciones y obsesiones, sin importar quiénes sean.

¿Crees que manejar un taxi te hizo más observador? ¿Capaz de reconocer personalidades más rápido que antes?

Sí, una mezcla entre conducir taxi y luego ir algún lugar en Delhi o Katmandú, y luego volver a Swansea. Creo que eso, definitivamente, me hizo ver a las personas más de cerca, pero siempre he sido un observador de personas. Creo que eso fue lo que me condujo a este proyecto, y por lo que amo conducir taxi.

(£42.94) «Me gusta la pose en esta, es como si estuvieran exhibiéndose».

¿Crees que aprendiste alguna lección sobre la humanidad?

No es por darle un giro negativo, pero hay gente buena allá afuera y también personas que no lo son tanto.

¿Tuviste muchos problemas?

Casi nunca. Aunque una vez había un hombre en el asiento trasero discutiendo acaloradamente con una chica –asumo que su novia– y comenzó a golpearla. Yo estaba como, «hey, tienes que parar o voy a tener que manejar hasta la estación de policía».

El chico puso su atención en mí, intentó agarrarme por el cuello y dijo, «detén el auto, detén el auto». Así que nos detuvimos, luego salió e intentó sacarme, y simplemente me fui. La chica estaba en el asiento trasero, llorando a más no poder. Le dije, «¿está bien si te llevo a tu casa?», y ella dijo, «sí, por favor, no te detengas».

Pero era raro que pasara eso, para ser justos.

(£5.15) «Estas dos son adorables. Usan la misma ropa y tienen su dialecto propio. Las he visto por ahí, en la fila del supermercado y así, pero no creo que me recuerden».

Finalmente, ¿estoy en lo correcto al pensar en que no ibas a mostrar las fotografías? ¿Que solo era un proyecto personal?

Sí. Estuvieron todas en un disco duro por años, y fue mi amigo Tim el que me dijo «deberías dejar que la gente las vea». No me importaría que el proyecto se extendiera ahora. Me gustaría hacerlo en otras locaciones, si tan solo pudiera encontrar a un taxista que me dejara conducir con él y tomar fotos de los pasajeros, solo para mostrar otras culturas en un espacio similar.

Sí, el lugar juega un gran papel en las fotos, es muy íntimo.

Es muy cercano para un extraño, sí. Solía decir, «relájense, sean ustedes, no tienen que sonreír ni nada». Suena muy tonto y cliché, pero veía algunas de las vulnerabilidades reales de la gente en sus ojos, o era capaz de hacerme una idea de su naturaleza desde sus ojos y expresiones. Y amo eso.

Otra cosa sobre el espacio es lo que puedes ver por la ventana, el lado socioeconómico del asunto. Porque las fotos siempre eran tomadas al final del viaje, así que a menudo capturaban el lugar del que venían. Me gusta ese aspecto.

Y a mí, muchas gracias, Mike.

Mira más del proyecto Taxi en la página web de ​Mike, y consigue impresiones de las fotos ​aquí.

​@jamie_clifton