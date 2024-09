El Milan protagoniza la Haka más lamentable de la historia

¿Pero qué coj***s? Justo antes del partido contra el FC Carpi del pasado jueves, un grupo de actores vestidos con los colores del AC Milan hicieron una Haka similar a la de los All Blacks neozelandeses.

Como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar… y no fueron precisamente positivas. Resultó que todo el montaje se debía a una campaña para una marca de cosméticos, y evidentemente a los fans no les pareció nada bien en absoluto.

El Milan ha pasado de ser el mejor equipo del mundo a hacer la Haka por dinero en solo 11 años. Muy triste

Nos perdonarás que opinemos, pero desde VICE Sports nos parece bastante lamentable que los equipos terminen vendiéndose hasta los calzoncillos por dinero. El vídeo a continuación resume perfectamente nuestro sentir al respecto

Con o sin Haka, el Milan terminó empatando a cero frente al Carpi y sigue fuera de los puestos europeos: los rossoneri ocupan la sexta plaza con 53 puntos. El Carpi, por su lado, suma 32 puntos y es decimoséptimo en la tabla.