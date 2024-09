Miles de cocodrilos están muriendo de hambre en Honduras por un caso de drogas

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Unos 7.500 cocodrilos que habitan una granja en el norte de Honduras y pertenecen a uno de los hombres más ricos y poderosos del país han comenzado a morir de hambre a raíz de una acusación contra él en un tribunal de Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La acusación contra Jaime Rosenthal, de 79 años de edad, su hijo Yani Rosenthal y su sobrino Yankel, realizada el 7 de octubre implica una prohibición para las empresas estadounidenses de hacer negocios con de alguna de las multiples compañías propiedad de la familia, entras las que se incluye un banco llamado Banco Continental el cual está siendo liquidado.

Esto ha sumido a las otras empresas del imperio empresarial Rosenthal que no están en la lista negra en una crisis. En la enorme granja de cocodrilos Cocodrilos Continental, propiedad del anciano Rosenthal, los reptiles no están siendo alimentados adecuadamente.

Sandra Sánchez, del organismo de conservación del gobierno hondureño Vida Silvestre, dijo a VICE News que ciertos proveedores locales están todavía dispuestos a suministrar carne a los cocodrilos de la granja de 70 acres ubicada cerca de la ciudad de San Pedro Sula. Pero agregó que no hay dinero para el transporte de la comida a la granja, o para repostar combustible en los tractores utilizados para distribuirla internamente, entre los 135 estanques diferentes donde se hayan los reptiles.

Los empleados de la granja están solo dando servicios mínimos como forma de protesta por no haber sido pagados durante casi un mes.

«No hay dinero», dice Sánchez, que ha realizado visitas periódicas a la finca en las últimas semanas. «Se necesita una acción de emergencia inmediata».

Si bien los registros oficiales indican que Cocodrilos Continental mantiene alrededor de 7.500 cocodrilos en la granja, los guardias de seguridad le dijeron a la agencia de noticias AFP que había 11.000 cocodrilos en la propiedad y que decenas ya han muerto de hambre.

Sánchez explica que aún no ha visto evidencia de muertes masivas, y añade que, de estar sucediendo, la entrega del fin de semana de 6.800 kgs. de pollo donados por un proveedor local tiene que haber significado una contención de las muertes.

«Ayer fuimos a la zona de cría donde hay 51 especímenes adultos de cinco metros de largo que estaban desesperados por comer, pero ahora ya están saciados y relajados», cuenta Sánchez. «Esto es sólo una solución temporal», agrega.

Cocodrilos Continental fue fundada en 1989 y exporta carne y pieles de cocodrilo, principalmente a EEUU. Es, por lejos, la mayor granja de este tipo en el país. La finca también alberga una colección privada de animales incluyendo siete leones y un puma. Sánchez afirma que estos animales también están padeciendo la falta de alimentos, a pesar de que han recibido comida de manera más regular que los cocodrilos.

Otras autoridades de conservación han explicado que el gobierno no puede intervenir directamente en la granja a menos que la empresa declare formalmente que ya no es capaz de mantenerse y transfiera la propiedad al Estado. Sin embargo, los administradores de Cocodrilos Continental han dejado en evidencia que actualmente no pueden cubrir los gastos de funcionamiento mensuales, que oscilan entorno a la cifra de 300 mil lempiras (unos 13.600 dólares).

Las acusaciones contra los Rosenthal envían fuertes señales a la élite hondureña, la cual lleva mucho tiempo comportándose por encima de la ley.

Además de interesarse por la banca, los medios de comunicación, el turismo, la ganadería, la agricultura y los cocodrilos, los miembros de esta familia han ocupado numerosos cargos políticos.

Jaime Rosenthal fue vicepresidente en la década del 80. Yani fue ministro entre 2006 y 2009 y trató de ser candidato presidencial en las últimas elecciones. Yankel formó parte del gabinete del presidente Juan Orlando Hernández como ministro de Inversiones antes de dejar el cargo en junio.

Yankel Rosenthal fue arrestado en el aeropuerto de Miami el 6 de octubre, y según el diario hondureño La Prensa se declaró inocente de los cargos ante un tribunal de Nueva York, en lo que ha significado una primera audiencia de un juicio que no comenzará hasta marzo. Jaime y Yani Rosenthal, que permanecen en Honduras, también han insistido con que nunca tuvieron indicación alguna de que sus negocios podrían estar siendo utilizados por narcotraficantes para limpiar sus ganancias.

