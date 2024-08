Miles de animales de ganado quedan varados tras paso de huracán Harvey

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard, nuestra plataforma dedicada al mundo de la ciencia y la tecnología.

Una sobrevuelo del este de Texas días después de los estragos provocados por el huracán Harvey demostró que miles de animales de ganado han quedado varados en pequeñas parcelas de tierra seca que aún están rodeadas de aguas profundas. El material del video muestra estas islas, donde el ganado está en riesgo de morir debido a la falta de alimentos y agua dulce.

«El ganado puede quedarse sin comida durante varios días, pero no puede permanecer sin agua dulce», señaló en un comunicado de prensa Dickie Vest, director médico sénior del Cleveland Amory Black Beauty Ranch, un santuario de animales de Texas. «En las zonas donde hubo un oleaje oceánico, el agua que rodea a estos animales podría ser demasiado salobre, lo que crea una crisis potencialmente mortal para ellos».

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) se ha comprometido a proporcionar asistencia de emergencia para animales, tanto de carácter doméstico como ganado, y cuenta con veterinarios en los sitios afectados para ayudar a evaluar el riesgo para el ganado.

El video, tomado por la organización Humane Society of the United States (HSUS), también muestra muchos animales de ganado muertos, y vacas nadando en busca de tierra seca. Aunque las vacas son mejores nadadoras de lo que podrías esperar, no pueden estar en el agua indefinidamente, y necesitan alimento y agua con urgencia.

La HSUS y los productores de ganado de Texas están trabajando juntos para crear una estrategia de rescate y llevar suministros a aquellas vacas que no puedan ser rescatadas, en un esfuerzo por frenar las pérdidas. Es posible mover animales grandes, pero se necesita un equipo especial y mucha habilidad para evitar causarles más estrés a los animales. Los granjeros de Texas cultivan más ganado que cualquier otro estado y algunos de los terrenos más productivos del estado se encontraban entre las zonas más afectadas por la tormenta.

Imagen: USDA

Si bien varios granjeros han tratado de rescatar a los animales de las inundaciones, es imposible salvarlos a todos, ya que son cientos de millones de vacas.

«Sabemos que miles de animales domésticos y de las personas que se preocupan por ellos han recibido un golpe terrible por el huracán Harvey», dijo Vest. «Pero el ganado también está sufriendo bastante».