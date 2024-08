«El metal es la voz del pueblo»: Mille Petrozza de Kreator

Furia. Esa es la mejor forma de describir el sonido de Kreator. Pura furia llena de distorsión y velocidad. Desde 1982 el responsable de todo este caos que te incita a correr en círculos hasta formar un torbellino de fuego es Mille Petrozza. Metalero, vegano, amante del yoga, guitarra y voz principal de este grupo alemán que es considerado uno de los más grandes del thrash metal.



A principio de este año Kreator sacó Gods of violence , su decimocuarto álbum, el cuál continua por esa línea del thrash vieja escuela con el que la banda ha reventado cabezas en todo el mundo. Estilo que retomó en los dosmiles después de tener una etapa industrial en los 90.

Petrozza habla de forma muy amable y calmada. Es una especie de filósofo metalero que grita sus pensamientos al mundo. Aprovechamos un momento de pausa antes del inicio de su próxima gira por Europa, Asia y Australia para sentarnos a charlar con él. Lamentablemente, Petrozza contó que este año no van a pasar por Sudamérica, pero el otro seguro. Además hablamos del metal y esta era turbulenta era de anarquismo y explicó su teoría sobre la vejez.

Cuando uno empieza a escuchar metal, lo hace en parte porque siente ira y de alguna forma la música sirve para expresarla ¿Después de más de 30 años tocando metal, tu crees que la ira alguna vez se va o se convierte en algo más?

No la llamaría ira sino energía. Somos criaturas muy enérgicas y podemos usar nuestra energía negativa para ser creativos o para ser destructivos. Nosotros la usamos para crear. La energía siempre está ahí solo tienes que enfocarte y agarrarla. Ahí es cuando la ira para.

Muchas veces dentro del underground uno encuentra gente que es muy cerrada y radical respecto a escuchar otros géneros de música ¿Qué opinas de eso?

Si escuchas solo metal me parece genial. Eres libre de hacerlo pero te estás perdiendo cosas. Hay mucha música genial en el el mundo. Pero si solo escuchas metal, me parece bien. Se feliz.

¿Por qué pasaron cinco años entre Phantom Antichrist y Gods of violence?

Hemos estado mucho tiempo girando. Necesitábamos que las canciones fueran geniales, no queríamos salir con nada mediocre. Queríamos un álbum genial, así que no apuramos las cosas.

Una de las canciones de Gods of violence que más me interesó fue ‘Totalitarian Terror’ porque la siento como una especie de llamado a la desobediencia civil.

Sí eso significa para ti me parece genial. Cuando escribo las letras, las dejo abiertas a la interpretación. En este caso me refería a los tiempos en los que vivimos, en el que pareciera que la gente está obligada a vivir en el miedo. Pero uno no debe dejar que eso sea así.

Esta canción llamó mi atención porque hace un par de semanas fueron las protestas en Hamburgo con el G20 y la sentí muy relacionada con las revueltas ¿Qué opina de estas manifestaciones?

Me gusta la idea de las protestas contra el G20, pero no me gusta la idea de que destruyan los carros de la gente porque no tienen nada que ver. Creo que una propuesta pacifista hubiere sido genial, porque en la forma violenta en que terminó lo hace todo un poco extraño.

El metal es una forma escapar y una forma de vida. Para mi también es una forma de arte y como en cualquier género hay cosas geniales y otras no tan buenas. Pero eso es lo lindo del metal, siempre hay mucho que escoger. Y en esta era creo que el metal es más importante que nunca porque es la voz del pueblo. Es la voz que la gente que protesta. Como dijiste, el soundtrack de las protestas de Hamburgo fácilmente pudo ser ‘Totalitarian Terror’. Pero por otro lado, el metal también te permite ser lo que tu quieras ser.



Leí en una entrevista que te interesa la filosofía anarquista ¿Te consideras anarquista?

Pongámoslo de esta forma: De verdad me gustan muchas ideas anarquistas, pero no podría decirte lo que soy. Me gustan muchos aspectos del anarquismos y del ateísmo, pero no me llamaría a mi mismo ni un anarquista ni un ateo. Eso sería limitarme a mi mismo. Opino que puedes ser lo que quieres si crees en ti mismo. Algunas personas creen en un dios, yo creo en mí mismo. Creo en el PMA (Actitud Mental Positiva por sus siglas en inglés), es una filosofía que sigo y siempre me ha funcionado. En cuanto al anarquismo y la político, creo que es algo que está en otro nivel. Obviamente tengo mis opiniones, pero no me enfoco del todo en algo. Prefiero conectar las cosas entre sí. El anarquismo con la religión, la religión con la ciencia y de más. Para mi eso es genial. Creo que todo iría mejor si la gente se escuchara. Incluso si fueras una persona de derecha, hablaría contigo y te preguntaría ¿por qué lo eres, cuál es tu problema? Y tal vez la comunicación funcione. Creo que hay que buscar llegar a un nuevo nivel en el que podamos lidiar con nosotros mismos de una manera más espiritual, en vez de estar matándonos entre nosotros, como lo hemos hecho por siglos sin encontrar una solución. Creo que habrá un tiempo para un despertar espiritual.



Obviamente tu ya eres adulto, pero a través de la música uno puede interpretar que no eres un tipo viejo. ¿Cuál cree que es la diferencia entre ser viejo y sabio?

Gracias por el cumplido. Tengo esta teoría que dice que puedes ser un tipo viejo a tus veintes. Es un estado mental. He conocido gente de 25 años que parecen de 80; y gente de 80 que sigue siendo muy abierta y muy consciente de que en la vida debes intercambiar ideas que te mantenga despierto. Obviamente mi cuerpo envejece, pero mi mente seguirá despierta hasta el final de mis días.

Después de tantos años en el metal ¿qué es lo mejor de este?

Es la conexión con la gente. Es el hecho de que sé que hay personas al otro lado del mundo escuchando mi música. Y puedo ir a tocar para ellos y sentirnos conectados. Es una forma muy positiva de intercambiar energía e inspirar gente. Usamos la energía que el universo nos da para hacer algo totalmente diferente. Para mi de eso se trata el metal.



