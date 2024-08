Mimosas y chela ilimitada: el primer buffet para crudos de la CDMX

Artículo publicado por VICE México.

Como toda idea genial, todo comenzó con una necesidad no cubierta. La mañana posterior a una noche de copas en la que Eva sentía que se le iba la vida por una resaca, buscó en Internet recomendaciones sobre un lugar que tuviese un desayuno buffet que incluyera comida llenadora, picosita y sabrosa, y, por qué no, también alcohol. Buscó y buscó, pero el lugar no existía.



“Siempre he pensado que si estás buscando algo y no existe, es el momento de poner manos a la obra y crearlo”, manifestó Eva. Y así fue como tiempo después vio la luz un templo para comer y beber sin límite, enfocado en resucitar a los afectados por la resaca. Aquí, en la Avenida Acoxpa 520, en la Colonia Prados Coapa, más de uno ha llegado desde temprano y se ha ido ya entrada la tarde noche. “A diferencia de otros lugares, aquí no hay límite de tiempo. Aunque el buffet se acaba a las 4 de la tarde, te puedes quedar siempre y cuando sigas consumiendo. El buffet se termina, pero tenemos otras promociones para la gente de comer y buen beber”. Estamos en “El Gabacho“, un lugar con comida y bebidas a voluntad.

El buffet con opciones de comida para crudos no se detiene, tiene para todos. ¿Ensaladas? ¿Entremeses? ¡Queremos todo! Comenzando con el menú caldoso están la pancita, el pozole, el caldo de camarón, el consomé de borrego y la sopa azteca. Pero el centro del asunto está en las opciones sólidas, ideales no sólo para los crudos, sino también para los barriles sin fondo. Entre los platillos más solicitados del menú están la barbacoa, las carnitas, la cochinita, el chicharrón en salsa verde, las quesadillas —con o sin queso—, los ceviches y los hot cakes.

“Queremos que a la gente se le olvide lo terrible que es vivir una cruda, además de que los escuchamos y siempre estamos abiertos a sugerencias. Cuando empezamos con el buffet de crudos lo teníamos hasta las 1 de la tarde, pero un cliente nos hizo ver que cuando estás sufriendo, lo último que quieres hacer es pararte temprano, y mucho menos siendo fin de semana. Entonces decidimos ampliar el horario hasta las 4 de la tarde y mucha gente nos lo agradeció. No es como en los hoteles, en los que si te paraste tarde ya no alcanzaste”.

Otro de los ganchos de este lugar es la frescura. A diferencia de otros lugares donde platillos como la barbacoa son de dudosa procedencia —no por nada le dicen “gua gua coa”, en referencia a que se sospecha que puede ser de can— en “El Gabacho” se prepara tan sólo unas horas antes y directamente en sus instalaciones. “Mientras las personas están en la fiesta, nosotros ya nos estamos preparando para que cuando el alcohol ya haya hecho de las suyas en su sistema, podamos recibirlos con barbacoa y carnitas recién hechas”.

En cuanto a la parte de las bebidas, estas también son ilimitadas. “En otros lugares el gancho de los restaurantes con buffet es que puedes comer lo que quieras, pero las bebidas van aparte. Aquí no: la cerveza es completamente ilimitada e inclusive las mimosas, que están preparadas con champaña de primera. No hay trampas ni letras chiquitas”.

¿Y para los que no quieren seguir la fiesta con alcohol y deciden darle una pausita al hígado para que se reponga? El buffet también cuenta con una “barra anticrudos”, que consiste en cortársela con jugos. “Cuando estábamos creando la carta del buffet también nos dijeron que mucha gente se cura la cruda con jugo de tomate, que por qué no lo incluíamos. Y así lo hicimos: hay jugo de tomate, zanahoria, naranja y toronja. Por supuesto también hay café extracargado y muy caliente que es otra de las cosas que la gente busca cuando está bajo los efectos de la resaca”.

Pero “El Gabacho” tiene más que ofrecer que sólo el “Buffet de crudos”. Los viernes y sábados también hay karaoke a partir de las 19:00 horas, por lo que puedes conectarla en el mismo lugar. “Claro que nos ha pasado. Sucede que llegan por el buffet temprano y luego le marcan a sus amigos para que lleguen y se arma la fiesta aquí. A veces los ves llegar desde en la mañana y ya es de tarde —o incluso noche— y siguen aquí”. Y es que además de la promo del buffet, en la tarde las reglas cambian y si te tomas tres bebidas, tienes derecho a una comida de tres tiempos completamente gratis. Esta modalidad —a diferencia del buffet— dura toda la semana.

También para los cumpleañeros es una buena opción, porque si llegas con cuatro amigos adultos, tanto la promo del buffet como la de la comida de tres tiempos es gratis para la persona que cumple años.

Para checar más sobre sus horarios y otras promociones, además de las fotos de los platillos especiales puedes seguirlo en sus redes sociales. Así que si andas en busca de un lugar donde puedas curártela, seguírtela o ponértela, ve a “El Gabacho” y nos cuentas. ¡Salud!

@PaveloRockstar.