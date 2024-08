Mira a BROCKHAMPTON interpretar su nueva canción “Tonya” en Jimmy Fallon

BROCKHAMPTON hizo una parada en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para interpretar su nueva canción “Tonya” junto a dos invitados especiales: Jazmine Sullivan y serpentwithfeet. En el show también anunciaron que su próximo álbum ahora se llamará The Best Years of Our Lives, en lugar de PUPPY, como se había anunciado originalmente. “Tonya” es más pesado de lo habitual, y definitivamente es una de las canciones más melancólicas que hemos escuchado de la banda de 13 integrantes. Escucha “Tonya” arriba.

The Best Years of Our Lives será el cuarto álbum de BROCKHAMPTON después de los tres volúmenes de SATURATION. También será el primer lanzamiento de la banda, después de haber expulsado a su fundador Ameer Vann, por acusaciones de abuso sexual.

