Mira a esta orquesta alemana tocar «You & Me» de Disclosure y Flume

«Cuando me case, si eso pasa alguna vez, ¡no quiero nada de cosas básicas como órganos!» Esa fue la espontánea reacción que tuvimos acá en Noisey al ver el video que la Radio Dance Orchestra Ehrenfeld estrenó a principios de esta semana. Es un cover a «You & Me» de Disclosure con Eliza Doolittle, su track del 2013. En lugar de interpretar la original, la orquesta de estudio de Jan Böhmermann, (una personalidad de la televisión alemana), hizo un cover al remix de Flume. Y eso es algo bueno porque de todos modos la versión de Flume es más popular que la original: tiene más drop, más bajos, y mucho más SWAAAAAG, que es el factor decisivo de cualquier tema lanzado en 2013 o alrededores. Como sea, si has ido de fiesta en los últimos cinco años, probablemente la has escuchado. Y la orquesta de Ehrenfeld le da al clavo, todos los elementos están allí: de la voz al drop, de los beats al delicado riff del violín.

La grabación pertenece al tour «Television Is So 2017 Tour 2018» de la orquesta, durante el cual el grupo, Böhmermann y otros invitados especiales, visitaron algunas de las mejores salas de conciertos de Alemania. De acuerdo con la descripción del video, el cover a «You & Me» es solo el comienzo.

Una versión de este artículo salió originalmente en Noisey Alemania.

