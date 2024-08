Mira a este peleador de MMA vencer a un maestro de Tai Chi en 10 segundos

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Un autoproclamado maestro de tai chi que desafió a un popular peleador chino de MMA en el ring se rindió en cuestión de segundos.

Videos by VICE

La tan esperada pelea en el sur de China terminó poco después de que el luchador de MMA Xu Xiaodong golpeara en el rostro al practicante de tai chi Chen Yong , diez segundos después de que comenzara el combate.

Xu contó a VICE World News que esta ha sido su pelea “más corta”. Chen se rindió después de que el puño izquierdo de Xu aterrizara directamente en su rostro luego de dos patadas, enviando al maestro de tai chi a la reja. Chen hizo una mueca de dolor y el árbitro declaró a Xu ganador.

Un video de la pelea publicado el 28 de noviembre ha sido visto casi un millón de veces en YouTube. (La pelea comienza aproximadamente a los 27 minutos).

Xu saltó al estrellato en internet en 2017 por exponer lo que él denomina “kung fu falso” en China, lo que en el proceso ha enfurecido a algunos practicantes y autoridades de las artes marciales del país asiático.

El tai chi es un arte marcial basado en el concepto del yin y el yang, utilizado popularmente en todo el mundo como una forma de meditación y ejercicio. Sin embargo, al desafiar a Xu a una pelea a finales de 2018, Chen afirmó que su escuela de tai chi podría aplicarse a un combate real.

“Se trata del jin”, dijo Chen en una entrevista en televisión, refiriéndose al concepto de la fuerza interior. Dijo que esta fuerza podría usarse en boxeo, lucha libre, jiu-jitsu brasileño y muay thai.

Al explicar por qué perdió ante Xu, Chen dijo en un video que estaba “cegado por el sol” y literalmente culpó al piso.

“En el momento en que entré en la jaula me di cuenta de que el suelo era muy blando. He estado practicando durante un año en superficies duras, las superficies blandas inhiben el tai chi”, dijo en un video traducido por el canal Fight Commentary Breakdowns en YouTube. “El poder y la fuerza que provienen del tai chi no pueden hallarse en superficies blandas”.

Xu dijo que “está de acuerdo” con la explicación de Chen y da la bienvenida a otra pelea si se le paga una tarifa de presentación.

Chen se unió a una larga lista de autoproclamados maestros chinos que hacen el ridículo frente a Xu, un entrenador de artes marciales mixtas de 41 años.

En una pelea de alto perfil en 2017, Xu derrotó al maestro de tai chi Wei Lei en un combate que duró solo 20 segundos. Desde entonces ha ganado peleas contra decenas de personas, a veces de manera cómica.

Xu Xiaodong ha sido excluido de las redes sociales chinas. Foto CORTESÍA DE XU XIAODONG

Acusado de burlarse de la cultura china, el luchador de MMA ha sido expulsado de las redes sociales chinas. Sin embargo, ha acumulado una gran cantidad de seguidores en Twitter y YouTube, que son inaccesibles en China sin el uso de una red privada virtual o VPN.

El año pasado fue obligado a disculparse y pagar casi 40.000 dólares en daños después de llamar fraude al gran maestro de tai chi Chen Xiaowang.

En una aparente respuesta a la humillación de los supuestos maestros, el regulador de artes marciales de China, la Asociación China de Wushu, pidió a los artistas marciales chinos que dejaran de llamarse a sí mismos “maestros”.

Alan Wong contribuyó con el reportaje.