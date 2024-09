Mira a Gorillaz interpretar su nuevo álbum en Boiler Room

Gorillaz se está preparando para lanzar su sexto álbum The Now Now este viernes. Ayer domingo 24 de junio tocaron el álbum completo desde el Boiler Room Tokyo, acompañados de dibujos animados surrealistas. A la banda se unió el productor de house, Jamie Principle, para interpretar «Hollywood».

Antes de The Now Now , Gorillaz lanzó dos sencillos «Humility» y «Sorcererz«. ¿Uno de sus integrantes también está en la cárcel o algo así? ¡No sabemos cómo seguir la narración de estas extrañas caricaturas humanoides! Todo lo que sabemos es que The Now Now sale a la venta el viernes 29 de junio.

