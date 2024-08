Mira a Radiohead debutar en vivo “Spectre”

Uno de los temas más interesantes de la etapa reciente de Radiohead es el que hicieron en 2015 para la película de James Bond del mismo nombre: Spectre. El tema originalmente comisionado por la franquicia cinematográfica, al final fue rechazado: Hollywood prefirió una opción más conservadora, en forma de Sam Smith y su tema “Writing’s on the Wall”, lo que provocó que la banda inglesa subiera el tema a SoundCloud a fines de de ese año y al siguiente la publicara como lado B del vinilo de 7″ de “Burn the Witch”, y luego como bonus track de la edición especial de A Moon Shaped Pool.

Thom Yorke tocó la canción con un arreglo de piano y voz en un concierto solo en Milán, lo que marcó la primera vez que el tema fue tocado en vivo en cualquier configuración. Pero ahora que dieron banderazo oficial a su gira por Estados Unidos y Canadá, han estado tocando algunas rarezas, como fue “Blow Out” del Pablo Honey en su primer fecha en Chicago y el cual no tocaban en vivo en más de una década. Y ahora “Spectre” también en Chicago: la primera vez que toca el grupo completo el tema. Míralo arriba.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.