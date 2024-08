Mira a Robot desayunar kush y cereal en su nuevo video

Siento que no ha pasado un día en el que no me imagine a mí mismo viviendo dentro de un video de rap en donde no falta mota ni sexo. Y vamos, es algo que puedo lograr este año si me lo propongo, ¿no? ¿O así no funcionan las 12 uvas con las que te atragantas el 31 de diciembre antes de las 12:00 AM?



Y es que justo el primer día del 2019 Robot, el rapero de Baja Cali que también engrosa las filas de West Gold, lanzó el video de “McLovin”, track incluido en su placa 2018 Chocolate Blanco, y en el cual hace todo lo que sueño a diario. El video es dirigido por TEVAN.

Kevin Ramon Gutierrez Jauregui aka Robot despierta en una mansión a lado de dos mujeres y una vez que se despabila, baja a la cocina a armarse el toque mañanero acompañado de un poco de cereal, una plumita de las buenas y unas galletas de la kush más fina que puedas encontrar. Si el G-Funk de esta canción no te hace mover el culo como a mi, pásame tu número de cuenta y te regreso tu dinero.

Mira el video de “McLovin” arriba y déjate llevar por las buenas vibras.

