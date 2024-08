Mira completo aquí el nuevo documental del Wu-Tang ‘For The Children’

El día de ayer nuestros colegas de Noisey US tuvieron la premiere en el Villain en Brooklyn de de ‘For the children: 25 years of Enter the Wu-Tang’, el documental del Wu-Tang dirigido por Shomi Patwary. Ahora ya está disponible para todo el mundo y puedes verlo dando click arriba. Construido alrededor de conversaciones con los integrantes del Wu-Tang, quienes hablan sobre el legado de 36 Chambers y su relevancia al día de hoy, en el cortometraje también contribuyen de artistas como A$AP Rocky y A$AP Ferg, cuya música y estética le deben mucho al legendario grupo de Staten Island.

