Mira el hipnotizante tráiler de ‘Call Me by Your Name’

Aunque Hollywood es famoso por sus pésimas representaciones de personajes LGBTI en la gran pantalla, este nuevo drama —que dejó impresionados a los asistentes del pasado Sundance— parece ser un punto de giro, con una compleja relación homosexual en el corazón de su narrativa. Y, según se puede ver en el tráiler, va a ser una bomba.



Sony lanzó el primer tráiler de Call Me by Your Name el lunes pasado, ofreciendo un asomo a la adaptación cinematográfica que el director Luca Guadagnino hizo de la novela de 2007 de André Aciman. La historia se concentra en un verano en la Italia de los ochenta, cuando un estudiante estadounidense llamado Oliver (Armie Hammer, de The Social Network) llega a un pequeño pueblo a estudiar arte. Oliver termina cultivando una compleja amistad con Elio (Timothée Chalamet, de Homeland), el hijo menor de su profesor.



Videos by VICE

El tráiler ofrece una suntuosa y casi hipnótica mirada a puntos clave de la relación entre ambos hombres —Elio desconcertado por la rudeza de Oliver, las burlas a sus modales, la seguridad que tiene con las mujeres—. Pero semanas después de compartir la misma casa, Elio y Oliver empiezan a acercarse y comienzan a explorar los matices de su sexualidad.



Lea también:



Guadagnino —conocido por haber dirigido I Am Love, con Tilda Swinton— adaptó la película de la novela homónima de Aciman, ampliamente aclamada y merecedora del premio a la ficción gay de los Premios Literarios de Lambda. La película fue estrenada en enero en el Festival Sundance, donde recibió una gran ovación por su cinematografía y su sobresaliente escritura.



«Esta película se quedará para siempre dentro de mí», le dijo Hammer a Vulture en enero. «Vivimos durante muchos meses en ese pequeño pueblo en Italia donde nadie hablaba inglés, dejando de lado todo lo que para nosotros era normal en nuestras ciudades de origen y comprometiéndonos de lleno con esto».



Hasta ahora, parece que ese compromiso ha dado frutos.

Miren el tráiler de ‘Call Me by Your Name’ arriba.

Lea también: