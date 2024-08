Mira el primer trailer del nuevo documental de Liam Gallagher

“Sé lo pinche grandioso que soy, y sé la pinche mierda que soy”. Nosotros también lo sabemos Liam, nosotros también.

Hoy, se ha dado a conocer el primer trailer del documental que Liam Gallagher prepara sobre su vida y su evolución desde Oasis y Beady Eye hasta el proyecto solista que ha emprendido desde hace un par de años. Se llama As It Was, y será un seguimiento de lleno al ídolo de Manchester a través de su gira más reciente. La sinopsis dice que “el documental cuenta la honesta y emocional historia de cómo una de las personalidades más eléctricas del rock n´roll paso de las mareadoras alturas de sus años de champagne supernova en Oasis, a vivir en el limbo, enclaustrado y perdido en el salvajismo musical del alcohol, la fama y las batallas legales. Comenzando de nuevo solo, casi desnudo y sin ningún lugar donde esconderse, Liam arriesga todo para hacer el regreso más grande de todos los tiempos”. Ay wey.

Frases muy Liam como “no hago esto por ser famoso, ya soy muy pinche famoso” o “los periodistas ya tienen listos los titulares de que me volé los sesos o morí de una sobredosis, pero no creo que vaya a pasar” aparecen en este primer teaser de minuto y medio, así que ya sabes qué esperar del documental completo, a estrenarse el próximo 7 de junio en Europa. Mira su trailer al inicio de la nota.

