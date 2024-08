Mira el psicótico video que Murakami produjo a Billie Eilish

Billie Eilish es uno de esos fenómenos del pop que aparecen de manera espontánea y que quizás no dimesionemos hasta que estalla en una esfera masiva incontenible. En pocas palabras, hasta que tu papá te pregunte “¿quién es esa tal Billie no sé qué?”.

Bajita la tenaza, ha ido ganándose sus plays en track sueltos que reunirá en su primer largometraje de estudio, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, previsto a lanzarse la próxima semana, y ha asegurado colaboraciones de sumo valor, para ella pero también para quien ha podido sumar su trabajo al de una de las promesas más relevantes de la música anglosajona.

Uno de esos proyectos conjuntos, es el que la angelina de 17 años acaba de estrenar junto a Takashi Murakami, artista japonés que ha escrito su propio capítulo en el libro del arte contemporáneo para la posteridad. Se trata del videoclip oficial para “you should see me in a crown” –track que Billie estrenó el año pasado y que seguro ya has escuchado en decenas de comerciales– que el propio Murakami produjo y dirigió, y donde Eilish es la protagonista de lo que parece un anime bien enfermo y surreal para la juventud fumando de la pipa.

El video solo puede ser visto de manera entera por Apple Music, pero vale la pena, es un nuevo testamento del legado de Billie como una artista que creativamente ha logrado ir más allá de la estética de niña pop Tumblr. Mira un teaser del clip al inicio de esta nota.

