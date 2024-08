Mira el Tiny Desk Concert destartalado y maravilloso de Weezer

Teniendo en cuenta el esfuerzo patente de Weezer por Volverse Lo Más Viral Posible en todo momento, es una joya que todavía no tocaran en la canónica serie Tiny Desk de NPR, una de las pocas oportunidades para que los artistas arraigados en la Economía del Contenido obtengan un montón de prensa por hacer, en efecto, cosas musicales. Pero bueno, pagaron su deuda el día de hoy con un set de 16 minutos maravillosamente relajado que incluyó nuevos singles, éxitos antiguos e incluso una rareza poco conocida llamada “Longtime Sunshine”. Abre con ese corte, antes de pasar a “Living in LA” de The Black Album y el jam del Pinkerton “Across the Sea”.

Es un puñado de cosas que han sucedido lo largo de toda su carrera, pero lo más notable es lo relajado y libre que se siente todo. Parte de lo que me impidió profundizar en el material reciente de Weezer es la intensidad con la que se siente. Las emociones que expresan estas canciones no son tan pulcras y ordenadas, por lo que es apropiado escucharlas de una manera un poco más desenfadada, sin la precisión de escalpelo que tienen los cortes de estudio. Además, en caso de que lo que a ti te gusta es la rareza de Rivers Cuomo, termina el set diciendo “¡Somos Weezer del planeta Tierra! ¡Que tengas una buena vida!” Es agradable y sin complicaciones, lo que normalmente no se puede decir de ellos en estos días. Míralo abajo.

