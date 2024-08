Mira este perro lamiendo una pizza en una pantalla

Artículo publicado por VICE México.

Me encantan los animales, chicos, medianos y grandes, pero no soy fanático de los videos en los que salen haciendo cosas —según los humanos— tiernas. Me parece simpático ver una oveja balanceándose en un columpio o conocer algún animal artista, pero los videos que únicamente tienen como final específico sacarnos un “aw, qué bonito”, siguen sin sorprenderme.

Quizás esta falta de sensibilidad surgió porque la única mascota que he tenido —hasta ahora— fue Jacinto, un hámster que vivió seis meses más del promedio de la vida de estos roedores, pero que su presencia y tamaño nunca fueron los más protagónicos.

De cualquier forma, internet tiene para todos y esta vez no fue la excepción: en mi feed de Facebook salió un video bastante cruel donde un perro no descansa en su afán por lamer una pantalla en la que su dueño dejó pausada la imagen de una pizza.

Mira el video e identifícate con este animal.

