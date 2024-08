Mira este set completo de Radiohead con rolas raras y favoritas

El centro de Italia ha sido golpeado por varios terremotos desde la primavera pasada, causando extensos daños materiales en las ciudades y cobrando cientos de vidas. Para ayudar, Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead interpretaron un set acústico raro y especial como dúo, en la ciudad afectada de Macerata. En el show deleitaron a los fans más intransigentes, sacando algunas rolitas raras y poco tocadas como «Faust Arp», «A Wolf at the Door Puerta», y la aún inédita «Follow Me Around».

Radiohead, y específicamente Thom Yorke, han sido criticados recientemente por tocar en Israel, una medida que muchos consideran desentona con la lucha por los derechos de los palestinos y el movimiento asociado de boicot, sanciones y desinversión. Es especialmente confuso, porque Radiohead tiene su historia de activismo: tocaron en el Tibetan Freedom Concert de 1998 y han abogado por generar conciencia del cambio climático. A pesar de la las broncas que ha generado últimamente en su percepción, la banda, evidentemente, sigue comprometida con proporcionar ayuda cuando pueden, como lo demostraron en Italia anoche. Mira abajo este material que grabaron algunos fans del concierto completo en Macerata.

