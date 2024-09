Mira el genial vídeo de felicitación de la NBA a Jason Williams

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

No, no se ha muerto ni está enfermo (¡por suerte!). No, no vuelve a jugar (por desgracia). No: solo que la NBA ha hecho una compilación de sus mejores jugadas como felicitación por sus 40 años.

No creemos que haya nada más importante ahora mismo que ver el vídeo de homenaje a Jason Williams. ‘White Chocolate‘, como le llamaban cuando jugaba, era un espectáculo en cada partido. Y no os digo nada más porque quiero ver mil veces las asistencias sin mirar que daba de espaldas.

Bueno, una cosa sí que diré: Jason era único. En un partido se puso a comer palomitas que cogía de un aficionado de la primera fila a media jugada.

El maestro Andrés Montes (uno de los más grandes) y Antoni Daimiel no daban crédito.

Sentaos y disfrutad, que empieza la función.