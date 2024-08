Mira la presentación íntima de Thom Yorke en BBC Radio 1 Piano Sessions

Aunque Radiohead se mantiene en un momento de pausa a todos los niveles, su frontman parece no tener botón de off, dando muestra de la viveza de su flama creativa a través de diversos frentes.

Apenas el fin de semana pasado se estrenó Suspiria, el remake de Luca Guadagnino a un filme clásico del cine de terror, en donde Thom Yorke tuvo a bien meter su cuchara para componer la banda sonora, siendo esta la primera vez que interviene en un proyecto de esta naturaleza.

Videos by VICE

Aprovechando el momento, decidió sentarse en las Piano Sessions de BBC Radio 1 para interpretar el tema principal de la película, ‘”Suspirium” y, de paso, reinventar un clásico de Kid A, “Everything In Its Right Place”, mediante un prisma de aflicción e intimidad impreso por al acompañamiento de un piano solemne.

Dale play a Thom Yorke en las Piano Sessions. El video de arriba es “Suspirium” y abajo “Everything In Its Right Place”.

Conéctate con Noisey en Instagram.