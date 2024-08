Mira nuestra fotogalería del Fauna Primavera 2018

El Festival Fauna Primavera es una de las marcas más importantes en América Latina para la producción de música en vivo y uno de los referentes indispensables del circuito de festivales en nuestra región. Para la edición 2018, el evento se llevó a cabo este sábado 10 de noviembre en el Espacio Broadway en Santiago de Chile y tuvo actos como At The Drive-In, Built To Spill, Lorde y más. A pesar de algunos problemas de logística, la velada tuvo en sus actos cerradores a dos de los conciertos más celebrados de la jornada. Checa abajo nuestra galería exclusiva, cortesía de Carlos Molina.

Warpaint



Built to Spill



Bronko Yotte



Javiera Mena



Nathy Peluso



At The Drive-In



Death Cab For Cutie



Rubio



MGMT

