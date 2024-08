Mira “This Life”, el nuevo video de Vampire Weekend que trata sobre nada

Al parecer Ezra Koenig tiene muchos amigos. Y disfruta mucho estar y pasar el rato con ellos, invitarlos a grabar canciones y salir en sus videos sin ninguna razón aparente. Desde que Vampire Weekend volvió de un lapso de ausencia de casi seis años hace algunas semanas, el líder de la banda neoyorquina ha tenido a Jerry Seinfeld, Fab 5 Freddy —en un video dirigido por Jonah Hill, además— y Dev Hynes apareciendo en los clips de sus temas, y de alguna manera ahora lo ha vuelto a hacer.

Esta vez, el video que estrenan es para “This Life”, incluido también en su más reciente disco Father of the Bride, donde Danielle Haim, Ariel Rechtshaid, Mark Ronson, SOPHIE, Despot, Jovan Hill y Simi & Haze forman parte del elenco. Básicamente, el concepto del clip es que Kyle Field —que toca en Little Wings— es un conductor de Uber que tiene un convertible donde va recogiendo gente para llevarlos a un Séder de Pésaj, donde comen y beben mucho y donde Ezra no evita ser el wey que saca su guitarra gigante a la mitad del banquete para llamar la atención. Todo el video está grabado en blanco y negro y está dirigido por un socio frecuente de la banda, Emmett Malloy. Míralo al inicio de la nota.

