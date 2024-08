Mira este video donde cortan las uñas más largas del mundo

Si eres como yo, te resultará imposible lograr que tus uñas crezcan aunque sea dos milímetros de largo antes de mordisquearlas. Pero Ayanna Williams, una mujer de Houston que tiene el récord de las uñas más largas del mundo, se cortó los más de 7 metros que medían en total sus uñas después de casi 30 años.

En un video de YouTube que puede ser ligeramente repulsivo y que fue publicado por el Libro Guinness de los Récords Mundiales, se puede ver a Williams despidiéndose entre lágrimas de sus garras afiladas color rosa unicornio, con la ayuda de un dispositivo eléctrico rotatorio. Este fue su primer corte de uñas desde los años 90.

“Con o sin mis uñas, seguiré siendo la reina”, dijo Williams en el video. “¡Mis uñas no me hacen quien soy, yo hago a mis uñas!”.

Williams rompió por primera vez el récord mundial Guinness de la mujer con las uñas más largas en 2017, con sus uñas de 5.8 metros que requirieron una manicura de más de 20 horas. Pero eso no fue nada comparado con el tiempo que le tomó la manicura justo antes de cortárselas a principios del mes, lo cual requirió al menos cuatro botellas de esmalte de uñas para terminar de pintarlas en el transcurso de unos días.

Los restos de sus largas uñas ahora se exhibirán en el Museo Ripley’s Believe It Or Not en Orlando, Florida. Williams dice que ahora no dejará que sus uñas crezcan más de 15 centímetros, pues admitió que se interponían en tareas como lavar platos o cambiar sábana. Al explicar cómo lidiaba con las reacciones del público, dijo: “Hay algo que hago con los niños cuando se me acercan y preguntan ‘¿esas son tus uñas?’, les respondo ‘sí’ y luego les pregunto, ‘¿cuántos años tienes?’, y ellos dicen ‘Tengo diez o siete’, y yo digo ‘Adivina cuántos años tienen mis uñas… ¡Tienen como 28 o 29 años! ¡Son mayores que tú!’”.

Anteriormente, el poseedor del récord Guinness de las uñas más largas del mundo era el hindú Shridhar Chillal, de 82 años, quien se cortó las uñas después de 66 años en 2018.

Para Williams, despedirse de sus preciosas uñas, aunque fuera un momento agridulce, marca un nuevo y emocionante capítulo en su vida y plantea un desafío para que otros superen su récord actual. “Me he dejado crecer las uñas durante varias décadas”, dijo. “Estoy muy, muy lista para una nueva vida. Sé que las voy a extrañar, pero ya casi ha llegado ese momento, el momento de que se vayan”. Dejar ir no siempre es fácil, pero al parecer ella lo logró.

