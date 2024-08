Mira ya el nuevo video de Defensa y deja de pensar en el “Mañana”

Furio y Garoto, Defensa, el tándem argentino encargado de darle forma y fondo al perreo en las filas NAAFI, estrena un nuevo videoclip perteneciente a uno de los cortes incluidos en su LP del año pasado, Vs. Mañana es un tema que resume uno de los valores más relevantes y necesarios para nosotros, el homo videns contemporáneo: el presente. Pensar en el ahora y no en el mañana, en la luna llena y no en la puesta de sol, en una noche especial y no en las diferencias que se envuelven en las sábanas después. En la parte sonora, los de Buenos Aires entregan un frankenstein de reggaetón, trap y su dejo de dancehall que se revuelca en auto-tune y sale todos los días a sudar al bellaqueo taciturno BDSM. “Hicimos el track a partir de una base que produjo Blastah, un productor de Lisboa que admiramos mucho”, platican los chicos.

Sobre el video, ilustran el tema con una saga de imágenes que son como pequeños cuadros de Giotto estampados en la actualidad. El cobertor de tigres, el cuarto de velas en extinción, o los testigos de ese tatuaje que retrata la suerte. “Para el video queríamos algo que se relacione a la letra y el feel del track. Hay un clima de suspenso durante todo el video, e incluso se ve cómo Furio se tatúa el trébol de cuatro hojas de la letra, ¡y se lo tatuó en serio!”, cuenta Garoto. “El video fue dirigido por Paz Elduayen, una amiga muy cercana con la que también trabajamos en el video de ‘No me digas’. Ella elaboró estos juegos visuales que generan la intriga que buscamos y un estilo de montaje que acompaña esta idea de lo desencajado. En el video aparecen también amigxs como el Plvybxy, Sassygirl, Olivia y Rattlesnake, del sello AGVA. Lo filmamos acá en Buenos Aires, en La Confitería, un venue del barrio de Colegiales, y donde hicimos la presentación en vivo del disco”.

Videos by VICE

El video de “Mañana” aparece un par de semanas después de la gira que Defensa tuvo en México, donde se presentaron en Ceremonia, y pasaron lista como abridores de los shows de Bad Gyal. “Estamos muy emocionados con la respuesta del público mexicano y toda la gente que fue a vernos, definitivamente vamos a volver”. Mira el clip al inicio de la nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.