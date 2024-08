Una mirada a los espacios privados de las mujeres

Los proyectos de Rania Matar presentan a mujeres en Medio Oriente y Estados Unidos que han permitido mostrarse en sus estado más vulnerables, solas en sus casas, cuartos, u otros espacios privados y sagrados. «El hecho de que sea mujer está definiendo mi trabajo», dijo ella. «Como mujer, estoy sacando fotos de la mujer. No hay nada de esa capa de la mujer en la que siente que está siendo objetivada, espero». Matar ha exhibido su trabajo en todo el mundo, pero este año marca su primera exposición individual en un museo. In Her Image (En Su Imagen), una exhibición de cuatro proyectos de fotografía, se presenta en el Amon Carter Museum of American Art en Texas hasta el 17 de junio 2018.

Matar no empezó a sacar fotos de mujeres con un enfoque feminista. Para ella, fue más autobiográfico. Sus hijas se crecieron y después, mientras notaba que ella también estaba envejeciendo, sintió curiosidad por saber cómo sentían y veían los otros la experiencia. «En cierta forma», contó ella, «estoy contando mi historia y las historias de mis hijas, y las de todas las chicas y mujeres a las que estoy tomando fotos».

El proyecto de Matar A Girl and Her Room permite que las mujeres jóvenes se expresen como ellas desean, solas en sus cuartos. Al principio, solo iba a tomar fotos en Estados Unidos, pero Matar se dio cuenta rápidamente de que se veía a ella misma y a sus orígenes libaneses y palestinos en todas las mujeres jóvenes que fotografiaba. «Sentí que no estaban contando la historia de las mujeres en el Medio Oriente, o la estaban contando de una manera muy específica, sobre todo en el oeste, donde estaba viviendo», dijo la fotógrafa actualmente radicada en Boston. «La historia siempre estaba enfocada en la opresión de las mujeres o ‘Dios mío, ella estaba usando velo’ y las mujeres del Medio Oriente son mucho más de eso».

Christilla, Rabieh, Líbano, 2010 de la exhibición A Girl and Her Room.

«Soy libanesa y soy palestina, vivía en Estados Unidos, y me gradué de la universidad; estaba cansada, y estaba trabajando, y tenía hijos, y el hecho de que toda esta categorización de ‘el otro’ existía… de repente pensé, ‘¿Soy una de los otros? Pero estoy aquí ‘», dijo ella. Cansada de las narrativas que encontraba, escogió tomar fotos de mujeres jóvenes en Medio Oriente, además de los Estados Unidos, para contar la historia de las similitudes entre la gente de los Estados Unidos y el Medio Oriente. «Creo que es importante no olvidar que hay gente y mujeres comunes y corrientes viviendo detrás de eso, y niños normales que hacen todo lo que se hace en los Estados Unidos. Eso para mí es un aspecto importante de la representación», dijo ella.



A Girl and Her Room inspiró otros proyectos como L’Enfant Femme donde tomó fotos de chicas de preadolescentes; She se presenta a mujeres en sus veinte años y se enfoca en el físico y en el entorno; Unspoken Conversations muestra mujeres adolescentes y a sus mamás; Women Coming of Age presenta a mujeres de mediana edad y más. Cada serie refleja el lugar en el que estuvieron tanto ella como sus hijas en el transcurso de sus vidas.

Christina a los 10 y a los 14, Beirut, Líbano, 2012 y 2016 de la serie Becoming

El trabajo de Matar no sería lo mismo si ella fuera un hombre. «Un hombre no hubiera podido entrar en el cuarto de una mujer amamantando a un bebé en un campo de refugiados palestinos, digámoslo así», dijo Matar. Asimismo, una vez intentó tomar fotos de hombres jóvenes para su proyecto de Room, pero para ella la experiencia fue incómoda. «Creo que es más fácil que una mujer entienda mejor a otra, que un hombre», dijo ella. También considera que pasaría lo mismo al contrario. «En ciertas maneras, nuestra femineidad nos une».

Wafa y Samira, Bourj en El Barajneh Campo de Refugiados, Beirut, Líbano, 2016, de la serie Unspoken Conversations.

Lindsey, 10, Needham, Massachusetts, 2013, de la serie L’Enfant-Femme.

Samira a los 12 años y a los 17 años, Bourj El Barajneh Campo de Refugiados, Beirut, Líbano, 2011 y 2016 de la serie Becoming

Brigitte y Huguette, Ghazir, Líbano, 2014, de la serie Unspoken Conversations.

