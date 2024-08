Una mirada a Hipgnosis, pioneros de las portadas avant-garde

En mi opinión, la víctima más ilustre y trágica de la revolución digital es el arte de los álbumes. Es difícil pensar en un disco clásico sin recordar el diseño de su portada; de cualquier forma, no tienen mucha historia. El arte de los álbumes en internet no tiene peso, es intangible y sin esencia. ¿Qué hay del tamaño? ¿La parte de atrás? Esta es una de las razones por las que el vinil tuvo un renacimiento tan grandioso en ventas: tener un diseño tangible es casi más importante que la calidad del sonido mismo. El empaque de un disco de vinil en esencia es un cuadrado con dos (o más) caras y puedes saborear hasta el más mínimo detalle de los gráficos. De manera que me parece un buen momento para hablar sobre Hipgnosis, un grupo de diseñadores de Londres quienes fueron los pioneros del arte avant-garde en portadas de discos. Y en 2018, el grupo celebra el 50 aniversario de su primera portada.



Hipgnosis fue fundado por Storm Thorgerson y Aubrey Powell, roomies de Syd Barrett durante los inicios de Pink Floyd. Uno estudiaba cine, mientras que el otro estudiaba fotografía en el Royal College of Art de Londres, lo cual significaba que podían usar el cuarto oscuro del campus cuando estaban empezando a experimentar. Mientras admiraban un grafiti fresco afuera de su departamento —en el que las palabras «hip» y «gnosis» se desvanecían mágicamente entre sí en un juego de palabras surreal y esotérico— Thorgerson y Powell decidieron adoptar el término como una especie de causa social. Creían que el propio Barrett lo había escrito, porque nadie más vivía ahí en ese momento (el «crazy diamond» lo negó, por supuesto).

Así es como las portadas de Saucerful of Secrets, Ummagumma y The Madcap Laughs nacieron, en un esfuerzo progresivo que rápidamente lanzó el estudio al éxito y produjo el icónico prisma de The Dark Side Of The Moon. Los diseños de Hipgnosis utilizaban técnicas innovadoras de fotografía, creando imágenes surreales acomodadas quirúrgicamente; las portadas se abrían a un mundo de contenido musical que era al mismo tiempo definido y delirante. En 1974, el colectivo comenzó a trabajar con Peter Christopherson, un artista comercial y diseñador que más tarde se convertiría en miembro fundador de actos como Throbbing Gristle, Psychic TV y Coil. Su experiencia complementaba a Thorgerson y Powell; así el grupo quedó equipado para hacer una fortuna en el negocio.

Además de Pink Floyd, Peter Gabriel, Black Sabbath, Led Zeppelin y Yes, el catálogo de Hipgnosis incluye trabajos por comisión por grupos menos famosos u olvidados, pero los diseños presentan motivos controversiales y experimentos visuales que siguen sin tener comparación actualmente. Reunimos 12 para ti:

Quatermass – S/T (1970)

Creada entre lo poderoso y lo catastrófico, esta imagen mortal embelleció el primer álbum de Quatermass en 1970. Los rascacielos rodeados de pterodáctilos contrastan con la música, la cual —coqueteando con el sonido post-rock— utilizaba capas de sintetizadores junto con los primeros gritos del metal progresivo. Parece que hubieran podido producir la portada hoy en día, con imágenes distópicas que recuerdan el terrorismo y los desastres ambientales.

Toe Fat – Toe Fat Two (1971)

La materia orgánica no identificable y la comida rancia predominan en la portada del segundo disco de Toe Fat. La banda inglesa de rock psicodélico es más conocida por sus miembros fundadores, el guitarrista principal y tecladista Ken Hensley y el baterista Lee Kerslake, quienes se unieron más tarde a Uriah Heep. Los miembros de la banda aparecen como figuras en miniatura, en distintos puntos de la asquerosa pila de desechos, como si estuvieran cuidándola. Algunos tienen un “dedo del pie antropomorfo” en lugar de cabeza —el mismo que utilizaron en su primer disco, también diseñado por Hipgnosis—. El álbum fue un fracaso, pero su arte anticipó el anti-arte, el sonido de la cultura «junk» que dominó a finales de los 90 y principios de los 2000.

Renaissance – Prologue (1972)

Renaissance —una banda producto de dos exmiembros de los Yardbirds, con tendencias al rock progresivo y sinfónico e influencias evidentes de la música clásica y el folk— le encargó a Hipgnosis su tercera portada. El diseño viajado presenta figuras parecidas a OVNIs sobre el Océano Ártico como si fueran las nuevas Tablas de la Ley (¿serán esos puntitos negros un lenguaje desconocido? ¿será esa esfera naranja de arriba alguna versión de Dios?); casi me recuerda a Magritte. El disco es difícil de conseguir casi 50 años después.

UFO – Force It (1975)

La portada del cuarto álbum de UFO retrata dos personas intentando fajar en una bañera rodeada de aditamentos de baño. En la época, censuraron ambas figuras, dificultando reconocer el género de la pareja, pero la desnudez e identidades sexuales implicadas convirtieron al álbum en un clásico de culto que se vendió bien en América (las dos personas en realidad eran Genesis P. Orridge y Cosey Fanni Tutti, quienes se unieron más tarde a Throbbing Gristle con Christopherson). El arte une la estética industrial con un matiz pop, en el que incluso los grifos tienen una carga erótica. UFO fue una banda influyente que marcó el paso entre el hard rock y el heavy metal, pero quizá fueron los méritos de esta portada aquello que los ayudó a encontrar su camino en las listas de Estados Unidos por primera vez.

Golden Earring – To The Hilt (1976)

Thorgerson y compañía eran famosos por tomar fotos de cosas reales cuando querían capturar, paradójicamente, la mayor concentración de surrealismo (por ejemplo, mira Wish You Were Here y el pobre stuntman que convencieron de prenderse fuego). En el caso de To The Hilt, imagina que el pobre tipo encadenado tiene la cabeza sobre las vías del tren cuando éste está llegando. Es una portada macabra, pero perfecta que captura la vibra del prog-rock que tenían estos holandeses.

Hawkwind – Quark Strangeness and Charm (1977)

Hawkwind no necesita introducción. Si bien Lemmy todavía no era miembro en 1977, puedes reconocer la influencia de este disco en el trabajo de Gary Numan y a lo largo de todo el género del post-punk en general. Puedes ver el tema de ciencia ficción de la banda en la portada de Hipgnosis, en la cual se observa un extraño reactor conspirando contra el científico que se supone está en control, emanando rayos sospechosos de energía. En la parte de atrás de la portada, se comete el crimen: el científico yace en el suelo inconsciente, mientras el reactor parece reírse de él de forma grotesca.

Strawbs – Deadlines (1977)

Deadlines presentó al público un álbum conceptual sin retorno. El diseño crea un estado de irreversibilidad; una escena trágica y surreal que ocurre en medio de un paisaje desolado, en donde el sol es tan pintoresco que casi parece que se está burlando de espectador. Los Strawbs comenzaron en los 60 como una banda de bluegrass, pero este disco surgió en una época de transición entre el synth pop, Supertramp y prog muy parecidos a Genesis y luego a Peter Gabriel como solista. Adoptaron un sonido más punk después de este disco y se separaron poco después.

Synergy – Cords (1978)

Dada su relación con la ciencia ficción, no es sorprendente que Hipgnosis colaborara con Larry Fast en este álbum lleno de sintetizadores magistrales e imágenes intensas del año 3000. La portada muestra un hilo de luz envuelto en un humano desnudo que vaga en un paisaje urbano neoprimitivo, uno asolado por la hostilidad y la desolación.

Ashra – Correlation (1979)

Este álbum marca el eje de Ashra desde su proyecto solitario (antes había sido Manuel Göttsching, veterano del grupo alemán Ash Ra Tempel de krautrock) hasta la banda completa que inundó al mundo con su sonido y su portada llena de erotismo alienígena extravagante. En la contraportada, un fotógrafo capta el flujo de agua justo en el momento en que parece un pene. Di que es vulgar si quieres, pero es muy impresionante que lograran retratar exactamente el efecto deseado. También corresponde el contenido musical del disco, el cual transcurre entre lo alienígena, el «space kraut» y lo sexy.

UK – Danger Money (1979)

Después de que la banda inglesa de prog-rock King Crimson se deshiciera, el bajista John Wetton y el baterista Bill Bruford formaron un súper grupo con un nombre nacionalista. UK no era la típica banda, porque mezclaban el hard prog-rock con la música fusion y luego añadieron sintetizadores alucinantes y toques de violín para equilibrar. Los diseñadores de Hipgnosis decidieron jugar con el título del álbum en lugar del peso de la banda sola: el arte muestra a un hombre lavando sus manos bien manicuradas en un lavabo fijado a un mueble marmoleado, en un momento de lujo después de haber manipulado dinero sucio. Es una de las imágenes que mejor demuestra cómo Hipgnosis tuvo éxito capturando las intenciones de un proyecto entero con un diseño poderoso.

Wishbone Ash – Just Testing (1980)

Los 80 marcaron el réquiem de Hipgnosis y cesaron actividades en 1983. Después del surgimiento del punk, la idea de diseñar portadas costosas y especializadas como las suyas era incompatible con la industria musical del momento, dadas las legiones de niños que estaban dispuestos a derrocar a los dinosaurios del rock a favor de un sonido más fresco y atrevido. El disco de Wishbone Ash marca el intento firme del grupo por tratar de adaptar sus diseños al nuevo panorama musical, dirigiendo las voces crecientes de la banda y las guitarras y sintetizadores ostentosos con una portada que muestra científicos probando un nuevo modelo de guitarra eléctrica detrás de un cristal de observación. Tiene cierta semejanza con la nave espacial de Interstella 5555 de Daft Punk, pero de ninguna forma se dirige hacia la estética de videojuegos típica de MTV en los 80.

Yumi Matsutoya – Sakuban Oaishimasho (1981)

Hipgnosis también aceptó comisiones desde Japón, en específico de la pionera del pop urbano Yumi Matsutoya. La portada encapsula la doble personalidad de la pianista y cantante: situada en un paisaje remoto, está de pie dentro de un rayo de doble exposición, editado con tonos fríos que contrastan el ambiente cálido a su alrededor. El empaque delinea hermosamente la fantasía tecno japonesa con un ambiente marciano, creando una imagen que es apacible y solitaria a la vez. El diseño llegó en 1981 al final de la carrera de Hipgnosis.

Un agradecimiento especial a Jonida Prifti por su ayuda. Dedicado a la memoria de Antonio De Vincenzi.