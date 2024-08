Mirar a Britney Spears pintar cuenta como meditación Zen

Tal vez recuerdan que a finales de 2017, además de ser una cantante, ganadora del Grammy, filántropa, meme y leyenda cultural, Britney Jean Spears se convirtió en pintora. En noviembre, vendió una pintura a Robin Leach por $ 10,000 USD, que luego se donó para ayudar a obras de beneficencia.

Mientras pintaba este cuadro, grabó su Proceso, en un video que tiene a Mozart como soundtrack, y hasta esta mañana sigue siendo lo más puramente bueno (en el sentido de bondad, y en el sentido de ser lo mejor) que he visto en Internet (aparte de tal vez la cuenta de Twitter @round_boys, no me den las gracias). Sin embargo, siguiendo con mi rutina semanal de meterme a las redes de Britney, noté que publicó un nuevo video donde pinta.

Por favor, disfruten:

https://www.instagram.com/p/Bi0UmpdFrLv/?taken-by=britneyspears

Nunca había sentido un oasis de paz como el que me invadió la primera vez que vi este video, mejor dicho, esta pieza de arte en movimiento, con Britney y sus hijos pintando en lienzos instalados en un jardín. Este videito tendría que mostrarse cada determinadas horas en las discusiones ociosas en redes sociales por las elecciones presidenciales, o cada que se pelean en la calle un par de tipos porque uno se pasó el semáforo, y que pudiera así, fungir su vocación más profunda: lavar toda su furia en lágrimas fervientes y generar una conversación productiva sobre las expectativas que la sociedad y la masculinidad tóxica les imponen a ellos y, por ende, sufrimos el resto de nosotrxs. Estamos hablando de un video que podría resolver guerras. Es pura serenidad, en todos los sentidos:

1) Silencio

A diferencia de la visión anterior que nos regaló Britney de ella inmersa en su arte, este video no va acompañado de un edificante tema de música clásica, sino que está rodeado por la magia del silencio. Los tres artistas están embebidos en su trabajo, absortos completamente en él; lo que, con su ejemplo, nos invita a nosotros como espectadores a recogernos en nuestros propios pensamientos.

2) Ubicación

Si el cielo existe, definitivamente tiene un pequeño rincón, –—tal vez entre la parte donde puedes acariciar todo tipo de cachorritos, y la que tiene siempre asientos vacíos en el metro— donde Britney imparte una clase de pintura, en un jardín como este. Presumiblemente este es el jardín de la casa de Britney, y es exuberante, verde y soleado, y todo al respecto de él me hace sentir centrada y serena.

3) Las pinturas mismas

Britney está pintando un pajarito con unas flores en un lienzo pequeño, y si no te hace sentir cantidades industriales de serenidad, entonces somos fundamentalmente diferentes.



4) La ombliguera de Britney



Hay cosas que simplemente van a ser así, y cuando me siento triste o ansiosa o que el mundo es una mierda, me gusta recordarlas. El tiempo seguirá, el sol va a seguir poniéndose, y Britney Spears siempre, siempre va a usar ombligueras. Esta tiene flecos. Todo está bien.

5) Los conjuntitos blancos



Por supuesto, la nueva santa patrona del arte pictórico (lo siento Frida, pero hay un nuevo ícono de la pintura en la ciudad, y se llama Britney) viste de blanco. Dame una blusa blanco y un lienzo y unos acrílicos del Lumen y hazme tu discípula, Britney. Estoy lista para ser salvada.

