“Mis papás me dan 300 pesos a la semana”: ¿En qué gasta la Generación Z?

Artículo publicado por VICE México.

Ya nos sabemos la historia de los millennials y sus finanzas, muchas veces comprometidas con la comida orgánica y la renta carísima de la Ciudad de México, pero, ¿alguien ya le preguntó a la Generación Z en qué gasta dinero?



Videos by VICE

Definida entre finales de los 90 y principios de los 2000, la gen Z representa el 25.9 por ciento de la población mundial y comienza a incorporarse al campo laboral poco a poco. Algunos de nosotros ya vivimos solos en la ciudad y nos mezclamos con los millennials para empezar a generar nuestros propios ingresos en un futuro muy cercano.

“Nativos digitales”, “realistas” y “creadores de contenidos” son algunas de las características otorgadas a mi generación, pero en cuanto a finanzas todavía hay poca información, nos quedan unos años para definirnos como otro fracaso económico o la generación que superó la adversidad de un mundo consumista.

Mientras eso pasa, decidí entrevistar a algunos post-millennials sobre sus hábitos financieros.

Foto por Paola Aranda.

Ximena, 19 años

VICE: ¿Generas tus propios ingresos?

Ximena: No trabajo, mis papás me dan 300 pesos a la semana.

¿Ahorras?

Sí, bastante. Me gusta ir a conciertos, entonces si tengo uno en mente, ahorro cada semana para poder pagar el boleto.

¿Qué consideras un gasto esencial y cuánto estás dispuesto a pagar por él?

Ropa y tenis. Creo que podría llegar a gastar dos mil pesos en un par.

¿Qué hace que algo valga la pena para gastar dinero?

Pues lo que te hace sentir, por ejemplo, para mí los conciertos o festivales valen mucho la pena por la experiencia y porque la pasas súper cool, por eso me gasto mi dinero en ellos.

¿Qué es algo en lo que gastas mucho dinero y en realidad no necesitas?

Los conciertos en general. Sí lo considero importante porque me hace feliz pero no es esencial para sobrevivir.

¿Qué fue lo último que compraste? ¿Fue con tu dinero?

Un boleto para Twenty One Pilots, y sí fue con mis ahorros.

Foto por Paola Aranda.

Aura, 19 años

VICE: ¿Generas tus propios ingresos?

Aura: Sí, trabajo con mi hermano y me pagan como 1,200 pesos al mes. También mi papá me da el dinero que ahorra en colegiatura por mi beca.

¿Ahorras?

Sí, intento ahorrar como el 10 por ciento de cada mes para boletos del teatro o ropa.

¿Qué consideras un gasto esencial y cuánto estás dispuesta a pagar por él?

Boletos del teatro y comida. Gasto como mil pesos al mes en teatro y 60 pesos en comida al día.

¿Qué es algo en lo que gastas mucho dinero y en realidad no necesitas?

Según yo, necesito todo lo que compro, pero creo que la ropa no es tan necesaria, podría ahorrar ese dinero para cosas más importantes.

¿Qué fue lo último que compraste?

Unos chicles de 25 pesos, estaban muy caros ¿no?.

¿Qué hace que algo valga la pena para gastar dinero?

Para mí, es cuestión de que se trate de algo que cumpla una necesidad. Pero también si me hace feliz, es útil o es algo que he querido desde hace tiempo, lo compro.

Foto por Paola Aranda.

Hanna, 18 años

VICE: ¿Generas tus propios ingresos?

Hanna: No, mis papás me dan dinero al mes para mis gastos en la escuela. Trato de comer bien antes de ir a clases pero mis horarios son muy largos y tengo que gastar en comida.

¿Ahorras?

A veces, sólo cuando sé que viene un cumpleaños o algo así, para gastarlo en un regalo o en la fiesta, si no hay nada planeado ese mes, me lo gasto en otras cosas.

¿Qué consideras un gasto esencial y cuánto estás dispuesto a pagar por él?

Tenis. Trato de administrar mi dinero para ahorrar y comprarme los que me gustan, lo considero una inversión porque es lo que uso diario.

¿Qué es algo en lo que gastas mucho dinero y en realidad no necesitas?

Yo creo que en el antro y en la fiesta. El último viernes gasté mucho dinero y siento que pude haber sido más consciente.

¿Qué fue lo último que compraste? ¿Fue con tu dinero?

Cigarros, pero fue con el dinero que me dan mis papás al mes.

Foto por Paola Aranda.

Diego, 18 años

VICE: ¿Generas tus propios ingresos?

Diego: No, mis papás me dan dinero para comer. A veces 100 pesos al día. Antes daba clases de inglés a niños pero hace mucho no lo hago, entonces dependo 100 por ciento de mis papás.

¿Ahorras?

Muchísimo. Lo que me dan de cumpleaños o de navidad lo guardo para gastos más grandes, por eso prefiero que me den dinero a un regalo. Si me sobra algo de la semana lo ahorro igual.

¿Qué hace que algo valga la pena para gastar dinero?

Pues primero que el producto valga el precio. Luego que en verdad lo quieras, aunque no sea una necesidad real. Y por último, la utilidad que le des, o sea no importa si invertiste mucho en algo caro si lo usas todos los días, porque ahí ya desquitas el precio.

¿Qué consideras un gasto esencial y cuánto estás dispuesto a pagar por él?

Comida. Gasto entre 80 y 100 pesos al día cuando estoy en la escuela. También soy amante de la tecnología.

¿Qué es algo en lo que gastas mucho dinero y en realidad no necesitas?

Tecnología, no quiero entrar en temas filosóficos, pero para mí ya es una necesidad aunque sé que podría vivir sin ella. Tal vez en antojos tontos y chatarra, que aunque no tenga hambre compro.

¿Qué fue lo último que compraste? ¿Fue con tu dinero?

Lo último que compré con mi dinero fue un Apple Watch, para mí es esencial. Y me arrepentí de haber comprado un jugo de $25 hace rato porque estaba muy caro y no estaba tan bueno.

Foto por Paola Aranda.

Rocío, 19 años

VICE: ¿Tienes ingresos propios?

Rocío: No, mis papás me ayudan con 100 pesos al día para comer, ya si me sobra yo decido qué hacer con él.

¿Ahorras?

Poquito, como 50 pesos al día para que cuando salga mis planes puedan ser más cool.

¿Qué consideras un gasto esencial y cuánto estás dispuesta a pagar por eso?

Comida, y normalmente gasto 80 pesos al día. Compro taquitos o baguettes.

¿Qué hace que algo valga la pena para gastar dinero?

Experiencias en general, conciertos o festivales.

¿Qué fue lo último que compraste?

Gasté como 350 pesos en comida, pero porque salí a comer con mis amigas, normalmente no gasto tanto.

Foto por Paola Aranda.

Luisa, 19 años

VICE: ¿Tienes ingresos propios?

Luisa: Propio como tal no, pero mi mamá me da dinero semanal para mis gastos aproximadamente como 500 pesos a la semana

¿Ahorras?

Sólo cuando quiero comprar algo en específico como discos, conciertos o tatuajes, ahorro como 100 pesos a la semana

¿Qué consideras un gasto esencial y cuánto estás dispuesta a pagar por eso?

Comida y transporte, pagaría hasta 200 pesos por una comida completa y 150 por un Uber de mi casa a la universidad

¿Qué hace que algo valga la pena para gastar dinero?

Pues siento que vivir experiencias, cuando voy a un concierto o salgo con mis amigos no lo tomo como gastar dinero, sino como invertir mi dinero en recuerdos y experiencias. El mundo es muy materialista y creo que a veces es bueno dejar de pensar en gastar y mejor tomarlo como una inversión positiva.

¿Qué fue lo último que compraste?

Comida, y me gaste como 150 pesos.

¿Qué es algo en lo que gastas mucho dinero y en realidad no necesitas?

Siento que gasto mucho mi dinero en tonterías como golosinas o accesorios que en realidad no uso. Usualmente no administro muy bien mi dinero y cuando siento que tengo mucho en mi tarjeta lo gasto en cualquier cosa que se me atraviese por ahí.