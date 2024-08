Misoginia musical: de la poesía noventera al lenguaje explícito actual

Este artículo se publicó originalmente en Noisey México.



¿Qué tienen en común el divo del pop Luis Miguel y Maluma? Uno y otro en alguna de sus canciones fomentan el machismo, la denigración de la mujer o el forzarla a cosas que en verdad no quiere. Antes de que las fans de «Luismi» y Maluma se me vengan encima, queremos dejar en claro que la idea no es hacer una «campaña en contra de», sino visibilizar como la cultura toda la vida ha reproducido formas de discriminación hacia las mujeres y naturaliza una supuesta subordinación en relación con los hombres, tal vez con la única diferencia, que antes era más «sutil» que la explicités constante del reggaeton y el rap actual. Mujeres objeto, apología a la violación, violencia de género, dependencia emocional y hablar de la libertad sexual de una mujer como si fuera una cualquiera, son algunas de las temáticas que podemos encontrar en géneros no tan obvios como el pop, bachata, cumbia, rock y country, entre otros géneros, de la mano de artistas que dirigen su música en muchos casos a mujeres quienes no se dan por enteradas dentro de la poesía, que están siendo condicionadas a dejarse maltratar. Aquí analizaremos algunas frases de estas canciones que has escuchado hasta el cansancio, tal vez sin reparar en su mensaje.

Luis Miguel – La Incondicional (1989)

¿Quién puede enamorarse con una canción donde la chica es protagonista de una historia de amor que no fue nada? Pongámonos en sus zapatos: Vemos a Luis Miguel jugar el papel de Top Gun, desarrollando una carrera como piloto militar, salpicándose con agua en las duchas con sus compañeros de entrenamiento, saltando de aviones, mientras la chica sufre por amor, le escribe cartas que nunca contesta, cartas que él mismo le pide que le escriba porque ella es «la incondicional, la que no espera nada«. Un hermoso insulto poético donde Luismi deja muy en claro que: «Mi sombra has sido tú, mi oculta amiga tu… La que no supe amar, no sé porqué«, ¿Es romántico que ella mendigue cariño, mientras para él es «un hotel, tu cuerpo y un adios«? Y por si aún nos quedan dudas de que él no siente nada por ella, remata con un: «No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, ni juramentos… nada de nada«, gracias Luis Miguel por vendernos que la falta de compromiso emocional puede ser «romántico».



Control Machete – La Lupita (1990)

En este caso, el trío Mexicano no solo insulta de diversas formas creativas a las mujeres representadas en «Lupita», sino que le agregan a este cóctel un poco de homofobia, calificando de «lesbiana» a «Lupita» que lejos de sentirse atraída por Control Machete, prefiere recibir amor y caricias de mujeres. La palabra «lesbiana» es usada como insulto, como algo digno de burla, enseñándole a los oyentes que ser diferente es algo malo, que está bien denigrar y discriminar a una persona por su orientación sexual, sobre todo que ser una mujer lesbiana libre en su sexualidad la convierte en: «Pinche Lupita, pinche culera, pinche Lupita, puta, ramera, Pinche Lupita, pinche lesbiana, pinche Lupita…pinche marimacha» cómo va el coro de la canción.

Meghan Trainor – All About that Bass (2014)

Por si creían que solo cantantes hombres propagan ideas machistas, aquí tenemos una de las canciones más sutiles y peligrosas en este sentido. La canción se disfraza de aceptación del cuerpo femenino, pero critica a las mujeres delgadas. Habla de un cuerpo más relleno como si fuera algo que los hombres quieren. Con un beat muy pegadizo, ella canta: «Coz I got that boom boom that all boys chase» (porque tengo ese bum bum que todos los chicos quieren) o «My momma told me don´t worry about your size, boys like a little more booty to hold at night» (mi mamá me dijo que no me preocupe por mi talla, a los chicos les gusta un poquito más de trasero para agarrar en las noches). Entonces, ¿Cuál es el mensaje real de la canción?: Que «está bien ser rellenita porque a los hombres les gusta y eso es lo que importa? Y de paso, discriminemos al resto de chicas que sean delgadas. Lo importante es que te aceptes como sos seas alto, bajo, gordo o flaco, por vos mismo y no por lo que los hombres quieran.

Romeo Santos – Propuesta Indecente (2014)

Romeo Santos al igual que Maluma, camufla misoginia, o en este caso apología al abuso, entre rimas melosas disfrazadas de «canción romántica». Detengámonos un momento a estudiar su propuesta indecente y pongámonos como protagonistas: Romeo nos propone tener una aventura sexual con él, nos invitará un trago y nos robará un beso si le decimos que no, forzándonos a algo que no queríamos. También va a «faltarnos el respeto y culpar al alcohol«, así que nos propone abusar de nuestra persona sin si quiera hacerse cargo, y si aún seguimos negándonos a que nos toque, «calmará nuestra timidez con un Martini«.

Básicamente nos emborrachará para obtener lo que nos propuso en un comienzo, una aventura sexual. Entonces, ¿dónde está la propuesta?, parece más un acto forzado sobre el cual no tenemos opción de decidir, más que dejarnos tocar y » levantar la falda para medir nuestra sensatez«. O sea, medirá nuestra madurez, prudencia y buen juicio basándose en lo que toque debajo de nuestra falda, una vez más sin nuestro consentimiento. Grande Romeo, por enseñarnos que el abuso sexual es el camino para seducir a una mujer.

Ricardo Arjona – Tu Reputación (1996)

Arjona se describe en sus propias letras como lobo cazador, sensible, como el que más sabe «encontrar el punto exacto donde explotas al amar» y además tiene la habilidad, cuál X-Men, de hacer que descubras «cosas que ni tú conoces«. De vez en cuándo, para equilibrar, se menosprecia llamándose «idiota», «loco» o «cero a la Izquierda».

Si logras escuchar esta canción completa tal vez te preguntes: ¿Cómo alguien puede rasgar la guitarra al son de las frases como » Tu reputación son las seis primeras letras de esa palabra» o » llevarte a la cama es más fácil que respirar«?, o la más célebre de esta canción: » Has hecho el amor más veces que mi abuela«, y así podríamos seguir hasta el infinito con toda la discografía presuntamente «romántica» de Arjona.

RaeLynn – God Made Girls

¿No lo sabías? las chicas fueron creadas por Dios para usar falditas y para que los chicos tengan una buena razón para lavar sus autos. Juro que no estoy siendo sarcástica, de esto va la canción, junto con otras frases sexistas tanto para hombres y mujeres como: «somebody´s gotta be the one to cry, somebody’s gotta let him drive, give him a reason» (alguien tiene que ser la que llora, alguien tiene que ser el que maneja, dale una razón), ¿A caso los hombres no lloran? Según Raelynn, las mujeres fuimos creadas para obligar a los hombres a ir a la iglesia, para cantar en los asientos delanteros de los autos y la más importante…¡para enseñarles a bailar!

Joe Montana – Picky (2015)

«Ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso, y aunque lo intente al final no tiene caso. Dime que pasó, ¿cuál es tu rechazo?» Bueno, Joe, te lo decimos: No le gustas, es así de simple. Esta canción describe muy bien a las personas insistentes que no entienden que no es no, y terminan persiguiéndote en los clubes y bombardeándote por Whatsapp.

Además agrega: » Dice tiene novio pero yo no le creo… me dice yo no quiero, pero se complica«. Una chica no necesita tener novio para que tomen en serio su negativa, como si ella fuese una propiedad de su pareja, mostrando más respeto por el novio que por el claro y rotundo no. No importa qué tan atrás busquemos en el tiempo, la mayoría de las canciones y más si son románticas, enseñan que el amor es dependencia emocional, que no se puede vivir sin el otro, que una mujer debe soportar todos los engaños y hasta ser la segunda por amor, pero si ella tiene varias relaciones es una » mariposa traicionera«.

La misoginia en la música no es una cuestión de género musical, sino una cuestión cultural de la cuál la sociedad busca desprenderse y hacer conciencia, pero aún los medios siguen promoviendo estas ideas que solo nos dividen y separan, generan violencia y pre-conceptos que nos alejan de nuestro potencial y nos enredan en cumplir estos roles en la sociedad.

