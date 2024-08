Todo lo que necesitas saber sobre la cinta de Miss Universo de Trump

Está pasando. Tom Arnold está buscando “las cintas de Trump”, grabaciones incriminatorias del presidente de Estados Unidos, y VICELAND tiene toda una serie sobre esa búsqueda que puedes ver todos los lunes desde las 23:30 en Canal Odisea. El episodio de la semana trata sobre unas imágenes de la época de cuando Donald Trump era el propietario del certamen de Miss Universo, así que vamos a hacer eso de fingir que estamos respondiendo a preguntas planteadas por un público imaginario.

¿QUÉ ES LA CINTA DE MISS UNIVERSO?

Trump fue el propietario del concurso de Miss Universo durante casi 20 años, de 1996 a 2015. Y era de los que se involucraba. Una grabación que obtuvo por primera vez TMZ en 2009 demostró cómo Trump seleccionaba personalmente a las concursantes que le parecían más atractivas y se aseguraba de que siguieran en el concurso. Además, una vez le dijo a Howard Stern: “Antes de un espectáculo, voy entre bastidores mientras se están cambiando y esas cosas, y ya sabes, no hay hombres en ninguna parte, y se me permite entrar porque soy el dueño del concurso y, por lo tanto, estoy inspeccionando … Y ves a esas mujeres despampanantes, y así me salgo con la mía”.

Esas historias han alimentado la especulación sobre las grabaciones de audio o vídeo que podría haber de Trump paseándose lascivamente entre bastidores.

¿Y QUÉ PODRÍA APARECER EN ESTAS CINTAS?

¿Quién sabe? Descubrirlo es en lo que se basa toda la movida de Tom Arnold.

¿A QUIÉN PERTENECEN LAS CINTAS?

En 2015, Trump vendió la Organización de Miss Universo a William Morris Endeavor, o WME, una agencia de talentos dirigida por el poderoso agente Ari Emanuel, en el que se basó el personaje de Ari Gold en Entourage, Además, es hermano del alcalde de Chicago, Rahm, y del médico/progresista Ezekiel, y también amigo íntimo de Trump.

Resulta un poco sorprendente que Ari Emanuel haya rechazado en varias ocasiones las peticiones de poderosos demócratas de sacar las cintas a la luz. Después de todo, es un importante donante demócrata y también tiene dos hermanos que han pasado años trabajando en política liberal. Sin embargo, permaneció en silencio durante las elecciones de 2016, sin apoyar a Hillary Clinton y destacando entre sus compañeros liberales de Hollywood por no haber condenado la candidatura de Trump. Ni siquiera el empresario y estrella de Shark Tank, Mark Cuban, pudo convencerlo de que difundiera las cintas.

¿POR QUÉ NO SACA A LA LUZ LAS CINTAS?

¡Quién sabe! Por otro lado, cuando VICELAND preguntó al concurso de Miss Universo, se le dijo que ya se habían compartido imágenes de archivo con la prensa.

