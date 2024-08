Mitamine Lab y su carta de amor en forma de mix para la cannabis indica

Nacido en el 2011, Mitamine Lab es un proyecto creado por Jonathan Ntuk, Steven Hall y Alma Ferrer con la finalidad de promover el trabajo de músicos y artistas nacionales e internacionales, a través de espacios en radio, plataformas de streaming y eventos en vivo, en sitios como el Centro de Cultura Digital y el MUAC, por nombrar sólo algunos.

Desde Mitamine Lab nos llega esta selección que abarca desde beats, jazz, r&b y hip hop instrumental, hasta funk y house tropicaloide perfecto para domingo, lunes, o el día que decidas. La creadora del mix, Alma, nos comparte:

De más chica visitaba LA/Brooklyn/Oakland seguido, siempre he estado obsesionada con la beat scene de allá. Descubrí que Jonathan (Relay Optics) tiene algo instrumental similiar súper bueno y ahora soy su fan. Al inicio pensé en jugar con los títulos para esta selección a modo de cadáver exquisito, sin embargo, la selección terminó siendo una declaración de amor a la indica, la solución perfecta para curar mi terrible insomnio. Ahora sólo consumo marihuana en casa; fumar y vaporizar ha derivado con los años en un ejercicio de relajación. Para vivir libre de ansiedad (ya que soy una persona con herencia depresiva y nerviosa) utilizo en ocasiones aceite CBD y comestibles, así no ando toda puesta, perdiéndome en el metro.

Alma es parte también de Pequeños Misterios, un proyecto dedicado a revisitar la cultura de los niños con un enfoque contemporáneo. Ellos estarán participando en junto con con Alumnos 47 para generar un conversatorio y talleres para niños, así como para sus círculos cercanos y en junio con Fundación Jumex con una serie de acciones performativas para la plaza.



En lo que toca a Mitamine, hoy en día está en transición a agencia dedicada a la consultoría, gestión, comunicación y estrategias de proyectos artísticos y culturales. El equipo de Mitamine creció y se extendió y ahora también estarán como curadores culturales en NY e Italia, sus nuevos proyectos son, la mayoría, con enfoque social.

Playlist:

1. Asal Hazel -1. Asal Hazel – make love

2. Charlotte Dos Santos – Good Sign

3. Dizzy Fae – indica

4. God.Damn.Chan – To My Friends (feat. Fadeaway J)

5. Relay Optics – Mental Rehab

6. Pax – Vivian

7. Lidly x GoYama – Sunday Smoke

8. Sugar Loaf – Soul Walk

9. El chicles – Viva tirado

10. Jackson Conti Madlib & Ivan Marmão Conti – Barumba

11. Sumy – Funkin In Your Mind Re-Edit

12. Tina Moore – Never Gonna Let You Go

13. Sharif Laffrey – And Dance

14. Andre Wiken – Get Avion

15. Toshio Matsuura Group – At Le

Escucha Mitamine Radio a través de Ibero 90.9 e Internet Public Radio