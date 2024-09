Mitos del porno desmentidos por una actriz porno

Este artículo apareció originalmente en Broadly Estados Unidos.



El estigma alrededor de la pornografía es uno que persiste. A lo largo de los años, el porno ha sido asociado a males sociales que van desde la trata de personas hasta la violencia sexual (y la realidad es que la evidencia que vincula estas cosas ha sido desacreditada).

Para los activistas en contra del trabajo sexual, el porno es una industria inherentemente explotadora: incluso si los actores han decidido libremente hacer parte de eso, y no fueron forzados. Lo que sí es cierto es que ese estigma que rodea al trabajo sexual deshumaniza a todos los que trabajan en la industria del porno, lo cual hace que teman ser «expuestos» en línea, y que no puedan acceder a servicios de apoyo.

Así que, ¿cuál es la verdad? Misha Mayfair, una excam girl convertida en actriz porno, espera poder aclarar esto. Después de haber trabajado en la industria durante dos años, la mujer de 25 años sigue luchando con la discordancia que ella ve en los medios y la que vive en su día a día.

«La gente cree que el porno existe en un mundo falso, extraño y fantasioso», me dice. «Creen que opera en el mundo de Taken: creen que se trata de mujeres rubias que han sido metidas en los maleteros de los carros y secuestradas por hombres albaneses; es como… ¿acaso vivo en la misma realidad que los demás?».

Mayfair desmiente algunos de los mitos más frustrantes que ha escuchado.

Mito: la industria está plagada de violencia sexual y violaciones de consentimiento

Toda esta idea de que la industria es súper violenta y que nosotras [las actrices porno] no damos consentimiento de las cosas es muy frustrante. La gente no ve la parte al comienzo en el que una persona da su consentimiento, ni la parte al final en la que la gente acuerda haber consentido todo, y que todo estuvo bien. Es algo que la gente no sabe que pasa. Uno siempre tiene un formato de consentimiento, y los grandes estudios suelen tener una entrevista antes y después de la filmación simplemente para hablar de la escena y revisar que todo le parezca bien a uno sobre lo que está por hacer; especialmente si uno hace cosas kinky (por kinky me refiero a cualquier cosa que vaya desde mamadas profundas en porno gonzo, hasta usar cadenas o ataduras).

Misha Mayfair. Imagen por Netti Hurley

En el set, el elenco y el resto del equipo es muy amable y atento. Pero claro, tengo que advertir que puede haber violaciones de consentimiento en el set, como las puede haber en cualquier otra parte. Es difícil existir en el mundo y no encontrarse ocasionalmente a alguien que es una mierda. Pero en general, la gente es muy amable y quieren que uno se sienta bien, porque no quieren que uno se vaya del set molesto con alguien. Como mínimo, eso es mal negocio.

Mito: las mujeres no disfrutan realmente en el porno y casi todos sus orgasmos son falsos

Me encanta divertirme en el set. ¿Te imaginas tener sexo de una forma que realmente disfrutas, con total consentimiento, y no responder a eso positivamente? Además, uno no puede fingir el squirting.

Odio la dicotomía de ‘o lo disfrutas o no’. Hace que todo sea muy blanco o negro. Todo el mundo es diferente. El porno es un trabajo, lo que significa que, como en cualquier labor, se trata de cómo lo abordas. Debes prepararte mentalmente, ver qué es lo que a ti y a tu coestrella les gusta, e intentar tener una conexión.

Mito: No se puede tener una carrera larga en el porno. Después de unas cuantas películas eres desechada

Diré que el pago podría ser mejor. Ha bajado porque la gente piratea, pero por eso también hay personas haciendo su propio contenido. Además, FOSTA/SESTA ha resultado en la clausura de páginas que yo he usado antes, y está haciendo que muchas trabajadoras sexuales estadounidenses se aventuren en trabajo mucho más peligroso, especialmente para las trabajadoras inmigrantes.

Ahora cada vez más pornógrafos están dejando a los estudios y a las grandes compañías porque no pagan tanto como si hicieras tus propios trabajos. Si produces tu contenido y tienes tu propia página web, siempre harás dinero.

Uno no tiene regalías por el porno: cuando uno graba es un pago y ya. Pero si creas tu propio contenido y luego lo vendes en tu propia página, o en sitios como ManyVids, entonces podrás sacarle dinero a eso siempre.

Mito: la mayoría de estrellas porno solo están en esa profesión porque han pasado por algún trauma o abuso sexual en el pasado

No hay cifras reales de esto: no hay información, porque la salud mental de la gente y lo que han vivido no tienen relación con su trabajo. Es una forma de desacreditar lo que hacemos al mostrarnos como personas ‘atrofiadas’.

Históricamente, la sociedad siempre ha tratado a las mujeres abiertamente sexuales como malas, desviadas o enfermas mentales. Incluso la invención del vibrador en la época victoriana fue basada en la idea de que el deseo sexual femenino era un trastorno que debía ser tratado por profesionales en medicina.

La sociedad no juzga con el mismo rasero a las personas en otros trabajos. ¿Acaso vamos a encuestar cuántas personas que trabajan en Starbucks tienen problemas de salud mental?

Mito: es imposible ser estrella porno y tener una relación romántica saludable

Sí habrá gente que te fetichizará, que no te verá completamente como un ser humano, o algo sobre lo cual trabajar. La gente piensa que soy reacia al amor y el afecto, lo cual es molesto porque creo que todos los humanos buscamos eso. Soy como sus amigos, sus vecinos o su familia, solo que disfruto el sexo frente a una cámara. Prometo que no cambia la vida en las formas que creen.

Para mí hay una diferencia entre tener sexo con alguien por trabajo, a tener sexo con alguien porque lo amo. No es una diferencia negativa: es la misma diferencia entre tener sexo con un one-night-stand y tener sexo con un ser amado.