Moby afirma que él le dio a Apple la idea para el iPod y el iPhone

Decimos esto todos los meses —probablemente todas las semanas—, pero tal vez hemos llegado a un punto de saturación de personas que dicen cosas raras y / o tontas y que llaman la atención por ello.

Habiéndolo aclarado, los intentos cada vez más extraños de Moby por volverse una especie de Edward Snowden meets Nostradamus están entrando en un área de lógica conspiranóica nivel DeLonge, por lo que el tipo se ha vuelto muy entretenido. Un mes después de haber afirmado que sus seguidores en las redes sociales pidieron a la CIA que lo ubicaran en relación al escándalo Trump-Rusia, Moby habló con The Guardian en una nueva entrevista como parte de la promoción de su álbum Everything Was Beautiful and Nothing Hurt y vaya que asumió un papel de profeta de InfoSec.

Cuando la periodista Sophie Heawood se refirió a Moby como «un pionero», asñade esta parte a su historia para dejar bien claro de qué va la cosa:

«Bueno, aquí está lo más divertido, y dudo en hablar de esto porque suena como una tontería o un auto engrandecimiento». Moby continúa explicando cómo Apple lanzó iTunes y como él le dijo a Jimmy Dickson, uno de los jefes, que necesitaban un reproductor de MP3 propiedad de Apple. Su dispositivo Newton había fallado y no estaban interesados, pero él insistió. «Un año o dos después me llevaron a la habitación de un hotel en el Crosby de Nueva York, me dieron el primer iPod y me dijeron: ‘Steve quería que tuvieras esto’. Yo dije: ‘¿Sabes que en algún momento esto va a tener una cámara y un teléfono conectado? Y se rieron de mí y dijeron que eso nunca podría suceder «.

La insinuación aquí es que Moby no solo fue un asesor clave de Apple en la versión inicial del iPod, sino que también predijo el iPhone en 2001 o 2002, inmediatamente después de recibir un modelo del propio Steve Jobs, nada menos.

Moby dio una historia similar a Entertainment Weekly en 2016, diciendo que habló con «un pez gordo de Apple» sobre la creación de un reproductor de MP3 para acompañar al iTunes, por lo que tal vez haya algo de verdad en los estos hechos.

Sin embargo, aquí está Moby completamente sorprendido por las capacidades y el diseño del iPod en el primer video promocional del dispositivo. ¿Es esta la cara de un hombre que estaba tan adelantado como para sugerir esta tecnología milagrosa?

¿ Tal vez solo estaba actuando?

En otra parte de la entrevista, Moby ofrece otra predicción del futuro, diciendo que éste será «una dictadura no humana. Es decir, creo que la gente se cansará tanto de los políticos humanos corruptos que, en algún momento, crearán un algoritmo que tomará estas decisiones políticas para nosotros, de manera incorruptibles». Eso es … bastante forzado ¿supongo?

Como sea, puedes leer la entrevista completa aquí.

