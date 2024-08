Aparentemente, Moby es el único influencer que necesitamos en esta parcela de vida llamada «internet». En una entrevista sobre su nuevo álbum Everything Was Beautiful y Nothing Hurt con Kyle Meredith de WFPK, Moby afirmó que la CIA le confió información sobre la supuesta participación de Trump en Rusia debido a su importante presencia en redes sociales. «Dijeron: ‘Miren, tienen más seguidores en las redes sociales que cualquiera de nosotros, ¿pueden publicar algunas de estas cosas, sólo para ordenarlas? ¿Ponerlas ahí?».

Poco después de la toma de posesión del presidente Trump, Moby usó su Instagram para transmitir un mensaje pedido por sus «amigos en DC». Afirmó que el dossier de Fusion GPS era completamente real y que Trump ha estado involucrado con los rusos desde el comienzo de su campaña. Pero hoy, en WFPK, Moby cantó ligeramente una canción diferente. «Hasta qué punto hay colusión, no sé, pero donde hay humo hay fuego».

Videos by VICE

Su entrevista es cinismo en su máxima expresión. «Va a ponerse bastante oscuro», dice el productor. «Los secretos de la familia Trump en los negocios, su participación con el crimen organizado, los patrocinadores del terrorismo, los oligarcas rusos, es realmente oscuro. Creo que todos deberíamos abrocharnos los cinturones y esperar «.

Moby no pudo terminar la entrevista sin conseguir un par de excavaciones más con el Comandante en Jefe. «Una cosa de la que estoy realmente agradecido es que nuestro presidente es incompetente», dice. «Imaginen qué tan peligroso sería si tuviese control emocional de los impulsos.» Maldita sea, Moby. Dile cómo te sientes realmente.

Para más información sobre rusos y Moby, síguenos en Twitter o en Instagram.

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey US.