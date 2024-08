Moby estrenó un nuevo disco y literalmente te va a hacer dormir

No, esta nota no es un texto para criticar el nuevo disco de Moby. No es para decir que “su LP está de hueva” y “te va a hacer dormir” de manera sarcástica. Moby literalmente hizo un disco para ayudarte a dormir. ¿Por qué razón? Porque fue el día mundial del sueño y porque Moby está convencido de que podríamos ser una raza superior si durmiéramos bien.

Hace un par de años, Richard Melville lanzo un disco titulado Long Ambients 1: Calm. Sleep. que básicamente es una colección de música minimalista para relajarse y meditar, y ahora ha estrenado la secuela –obviamente nombrada Long Ambients 2– que replica el estilo del álbum original, pero mediante “un viaje más profundo e inmersivo”.

“Originalmente hice estas canciones para mí porque no podía encontrar este tipo de música en ningún lado. Long Ambients 2 fue diseñado para ayudarme a dormir y para ayudar a otros a encontrar calma y quizás conseguir buen sueño”, dice Moby en el sitio oficial de Calm.

El disco cuenta con seis tracks de aproximadamente 37 minutos cada uno, y por el momento está disponible únicamente a través de Calm, app de meditación con la que Moby ya había trabajado en el pasado.

