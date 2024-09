Moderat comparte «Reminder», el primer sencillo de su nuevo LP

Han pasado más de dos años desde que escuchamos de Moderat, la colaboración entre Gernot Bronsert y Sebastian Szary de Modeselektor y Sascha Ring de Apparat. Modeselektor pasó la mayor parte del 2015 haciendo el cierre de su amado sello de techno, 50 Weapons, mientras Apparat trabajaba en música para filmes y teatro. Sin embargo, Moderat ya ha anunciado su tercer LP, titulado como podrás imaginarte, «III».

III será lanzado el próximo 1 de abril en Mute/Monkeytown y vendrá acompañado de una gira por Europa y Estados Unidos. El grupo ya ha compartido un corte de su álbum, «Reminder», el cual es una fuerte muestra de la habilidad del trío para escribir canciones. Ondulantes percusiones, melodías sin secuencias y la vocal de Ring crean un track que podría parecer familiar a los trabajos más recientes de Radiohead. No hay necesidad de decirlo, atrapa tu oído y te deja esperando lo que viene.



Moderat tiene grandes planes para su sencillo. «Reminder» será lanzado digitalmente el 19 de febrero, seguido de un vinilo en 10″ que incluirá el lado-b «Fondle» el 26 de febrero. Después, el 18 de marzo, antes de su gira, Moderat publicará un vinilo con remixes de los productores Special Request y Answer Code Request.

III:

1 Eating Hooks

2 Running

3 Finder

4 Ghostmother

5 Reminder

6 The Fool

7 Intruder

8 Animal Trails

9 Ethereal

Tour:

3/28 París, Francia – L’Olympia

3/29 Ámsterdam, Países Bajos – Paradiso

3/30 Leipzig, Alemania – Werk 2

3/31 Munich, Alemania – Muffathalle

4/01 Wiesbaden, Alemania – Schlachthof

4/02 Londres, Inglaterra – St John of Hackney

4/03 Bristol, Inglaterra – Marble Factory

4/05 Glasgow, Inglaterra – ABC

4/06 Dublin, Irlanda – Vicar Street

4/07 Brighton, Inglaterra – Corn Exchange

4/08 Brussels, Bélgica – Cirque Royale

4/09 Hamburg, Alemania – Docks

4/10 Copenhagen, Dinamarca – Vega

4/21 Poznan, Polonia – Hala 2 MTP

4/22 Warsaw, Polonia – Progresja

4/23 Wroclaw, Polonia – Eter

4/24 Budapest, Hungría – TBA

4/26 Graz, Austria – Orpheum

4/27 Zurich, Suiza – X-TRA

4/28 Milán, Italia – Alcatraz

4/29 Roma, Italia – Spazio 900

4/30 Marseille, Francia – Cabaret Aléatoire

5/01 Toulouse, Francia – Le Bikini

5/02 Bordeaux, Francia – Le Rocher Palmer

5/03 Nantes, Francia – Stereolux

5/05 Lausanne, Suiza – Les Docks

5/07 Basel, Suiza – Volkshaus

5/08 Stuttgart, Alemania – LKA Longhorn

5/19 Nueva York, NY – Webster Hall

5/20 Montréal, Québec – Metropolis

5/21 Chicago, IL – Concord Music Hall

5/23 Vancouver, British Columbia – Vogue Theatre

5/24 Seattle, WA – The Showbox

5/26 Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

5/27 San Diego, CA – The Observatory North Park

5/28 Bradley, CA – Lightning in a Bottle Festival

6/05 Berlín, Alemania – Columbiahalle

8/13 Bochum, Alemania – Jahrhunderthalle Ritournelle